Nagyon nagy verést kapott a Szpari a Fradi vendégeként (videóval)

Kiütéses vereség lett a vége

Akinek kétségei voltak a mérkőzés kimenetelét illetően, azt a Fradi fordulás után kilenc perc alatt egyértelműsítette. A szellős nyíregyházi védelem jobb oldaláról Tóth Alex a tizenhatos vonaláról kapura lőtt, de Saldanha mellkassal beleért az ötösön, így a labda Tóth Balázst becsapva a kapu közepébe vágódott (4–0). Hogy teljes legyen a kiütés, négy perccel később a fiatal Tóth Alex is bevette Tóth Balázs kapuját (5–0). A találatot követően alábbhagyott az iram, de továbbra is a Fradi uralta a találkozót. A végjátékban a csereként beállt Josepf is betalált (6–0), a kegyelemdöfést pedig Varga Barnabás vitte be (7–0). A Szpari ezzel elszenvedte idénybeli legnagyobb különbségű vereségét.

Innen nehéz lesz felállni a pénteki DVSC elleni találkozóra...