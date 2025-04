Más ez a hétfő... Éljük át újra két és fél percben! (fotókkal, videóval)

Újra győzött a Nyíregyháza Spartacus FC! Telt ház előtt sikerült nyerni a Debreceni VSC ellen. Eppel Márton büntetőből elért gólja döntötte el a keleti presztízsderbit. Ez azt jelenti, hogy a Szpari elmozdult a kiesőzónából, a helyét átadta a Lokinak. Ezen a héten a nyíregyháziak a sereghajtó Kecskeméthez látogatnak (vasárnap 16 órakor kezdődik a meccs). Szabó István vezetőedző érkezése óta 2 győzelem és 1 vereség a mérleg, a 6 pont rengeteget számít a bennmaradásért folytatott harcban.

Nyíregyháza Spartacus FC-Debreceni VSC: Eppel gólja döntött Fotó: nso.hu

Nyíregyháza Spartacus FC: a saját kezében a sorsa

Szabó István az M4 Sport riporterének nyilatkozott:

– Hogyan élte meg első keleti rangadóját?

– Most már értem, mit is jelent ez a mérkőzés a nyíregyházi és a debreceni szurkolóknak. Engem is magukkal ragadtak az érzelmek, fantasztikusak a drukkereink. Az elején talán még bennünk volt a legutóbbi csúfos vereség, de húsz perc elteltével magunkra találtunk, és egészen a vezető gólunkig uraltuk a meccset. Azt követően pedig az eredmény tartására törekedtünk, sikerrel.

– Mennyi bátorság kellett Darko Velkovszki és Farkas Bendegúz csapatba állításához?

– Farkas Bendegúzról tudtam, hogy jó futballista, nyilván játékhiánnyal küzd, így nem bírta végig a mérkőzést. Darko Velkovszkit nem ismertem, de miután utánanéztem, ki is ő, nagyon vártam, hogy felépüljön, és számíthassak rá. Ő olyan típusú labdarúgó, aki végig vezére lehet a védelmünknek. Nagyban köszönhetjük a két játékosnak, hogy a DVSC gólzsákjai, Bárány Donát és Brandon Domingues ezúttal nem találtak be. Az övékén kívül is láttam ragyogó egyéni teljesítményeket, nem tudom, Eppel Márton mikor játszott ennyire hasznosan a mezőnyben, mint most, és a büntetőt is higgadtan értékesítette.

– Mi volt nehezebb a Fradi elleni kiütés után: fejben vagy taktikailag rendezni a sorokat?

– Egyértelmű, hogy fejben. Egy ilyen vereséget nem lehet meg nem történtté tenni, de a keleti rangadó megnyerésével talán némileg feledtetni tudtuk.