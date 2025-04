Szabó István: Fantasztikus a szurkolótáborunk, még most is a hatása alatt vagyok

– Én is érzem ezt az érzelmi töltetet, még most is hatása alatt vagyok, fantasztikus a szurkolótáborunk. Az első 10-15 percben még bennünk volt az előző, Ferencváros elleni nagyarányú vereség, az ugye nagyon csúful sikeredett. Aztán viszont a srácok magukra találtak, több nagyon veszélyes támadásunk volt, ott véleményem szerint mi játszottunk jobban és a második félidőben is így éreztem a gólig. A gól után néhány játékoson kijött a fáradtság, kényszerű cseréink voltak, egyértelműen az eredmény megtartására törekedtünk. Óriási szívvel és akarattal játszott a csapat. Gratulálok a Debrecennek is, méltó volt ez a meccs egy rangadóhoz, úgy érzem, akaratban fölülmúltuk az ellenfelet és fel tudtunk állni a hét kapott gól után.