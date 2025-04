Ezek voltak a legnagyobb pofonok, amelyekbe beleszaladt a Szpari - fotókkal

Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután méretes zakót öltött a Ferencváros a Nyíregyháza Spartacus FC-re. A zöld-fehérek hét gólt rámoltak be Tóth Balázs kapujába, a 7–0-s vereség pedig negatív klubrekordot is jelent a nyírségieknél. Ekkora kiütést még soha nem mértek a klub aktuális csapatára, most összeszedtük, melyek voltak korábban a legnagyobb gólarányú vereségek az NB I-ben.

Minden értelemben padlón volt a Nyíregyháza Spartacus FC a Ferencváros elleni. A 7–0-s vereség negatív klubrekord a klub életében

Fotó: Czerkl Gábor

A Nyíregyháza Spartacus FC (akkori nevén Nyíregyházi Vasutas Spartacus SC) először az 1980/81-es idényben járt az első osztályban, egészen 1984-ig pedig meg is ragadt ott. Az első két bajnokságban nagy verésbe nem futott bele sem Temesvári Miklós, sem Papp László gárdája, stabil középcsapatnak számított ekkor a Szpari, aki ellen nem szerettek játszani az ellenfelek. A harmadik évben az immár Magyar György által dirigált együttes a Videoton otthonában belefutott egy 4–0-ba, de erre még mindig nem tudjuk azt mondani, hogy igazán demoralizáló lett volna.

Jött aztán az első élvonalbeli korszak utolsó évada, amikor már Kovács Imre edzősége alatt Győrbe utazott a csapat. Az akkori Rába ETO elleni mérkőzés nem ígérkezett könnyűnek, a mérkőzés közepén azonban még 2–2-t mutatott az eredményjelző. A második játékrészben aztán rákapcsolt Verebes József, a Mágus egylete és hét gólig meg sem álltak, 7–2 lett a vége, a nyíregyháziak pedig az idény végén távoztak az élvonalból.

Nyolc évnyi szünet után jutott vissza újra a Szpari az első osztályba, az akkoriban már őszi-tavaszi rendszerben játszott bajnokság utolsó szakaszában akadt egy nem jól mutató mérkőzés. A szezon vége felé már Burcsa Győző irányította alakulat a bajnokság végső győztese, a Kispest otthonában kapott ki tükörsimán 5–0-ra. A csapat az utolsó öt fordulóban egyaránt kikapott, így mindössze egy idény után kiesett az NB I-ből.

A Lokitól is kapott ki csúnyán a Nyíregyháza Spartacus FC

A visszatérésre 1998-ig kellett várni, Őze Tibor pedig egy igen ütőképes csapatot kovácsolt össze, a kiesés fenyegetettsége nem kísérte a klubot és 1-2 meglepetést is felmutattak Szatke Zoliék. Az ősz utolsó összecsapásán azonban minden balul sült el. Az ellenfél az élmezőny stabil tagja, a Dunaferr volt, amely az első félidőben négy hibáját is kihasználta a Szparinak. A második játékrészben is lőtt még két gólt Varga Zoltán alakulata, a Nyíregyháza pedig csak szépíteni tudtak, 6–1 lett a vége, jókor jött a téli szünet.