Három Szpari játékos is bekerült a válogatottba

Az internetes sportportálok szokás szerint összeállították a forduló válogatottját. A 27. kör legjobbjai közé a Nyíregyháza Spartacus FC három játékosa is bekerült. A csakfoci.hu oldalnál Keresztes Krisztián tagja a csapatnak. A győztes gólt szerző védő a Nemzeti Sportnál és az M4 Sportnál is a forduló csapatának tagja, utóbbiban ott van Nagy Dominik és Tóth Balázs is.

A Nyíregyháza Spartacus FC három játékos is bekerült a hét válogatottjába