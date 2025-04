A Szpari újabb riválisa rúgta ki edzőjét, meglepő személy válthatja

Már nem Márton Gábor a Zalaegerszeg vezetőedzője. A hírt először a Nemzeti Sport szellőztette meg az után, hogy a zalaiak 2–1-es vereséget szenvedtek a Paks ellen a Magyar Kupa elődöntőjében. A ZTE az NB I-ben jelenleg csak a 10. helyen áll és mindössze két ponttal előzi meg a Nyíregyháza Spartacus FC-t. A két csapat a bajnokság utolsó fordulójában éppen egymás ellen játszik, könnyen lehet, hogy az a mérkőzés dönti majd el, melyikük marad a következő szezonban az NB I-ben.

A Nyíregyháza Spartacus FC-t éppen Márton Gábor együttese búcsúztatta a Magyar Kupában, most az edzőnek kell búcsúznia

Fotó: Szabó Miklós

A Nyíregyháza Spartacus FC minden vetélytársa váltott már

Az egybehangzó sajtóértesülések szerint Márton Gáborral együtt távozik a Zalaegerszeg szakmai stábjából a vezetőedző két segítője, Pisont István és Vas László is. Márton Gábor utódlására több név is felmerült, az m4sport.hu azonban úgy tudja, a Zala vármegyei élvonalbeli klub kispadjára Mihalecz István ül le, akár már a Kecskemét elleni bajnokin is.

Érdekesség – ha a hírek beigazolódnak – , hogy a nyolcadik helytől lefelé már minden együttesnél, így a Fehérvár FC-nél, a Debreceni VSC-nél, a Nyíregyháza Spartacus FC-nél a Kecskemétnél és immár a ZTE-nél is volt edzőváltás az idényben.