Szabó István: A vezető gól után stresszelni kezdtek a srácok

– Aki futballozott, az tudja, hogy 1–0 után nehéz ugyanúgy folytatni, én azonban kértem a játékosokat, hogy továbbra is magasan játsszunk. Ez nem mindig sikerült és az átmeneteinkbe pedig hiba csúszott. Való igaz, hogy a legjobb önbizalom-növelő a győzelem, ezért nyilvánvalóan az öltözői hangulatot ez nagyon pozitív irányba vitte, de igazából még nem értünk el semmit. A következő fordulóban megyünk a Fradihoz, egyértelmű, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de ha így dolgozunk tovább, a számunkra igazán fontos találkozókon meg lesznek az esélyeink. Nekem is jobban meg kell még ismernem a fiúkat, a vezetőséget, a várost, hogy tisztán lássak, de ez a győzelem most egy remek kiindulópont