Megszólalt a Kisvárda edzője, így magyarázza a gyászoló játékosára tett megjegyzéseket

Vasárnap este a BVSC-Zugló elleni bravúros győzelem után Révész Attila, a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője nyilatkozatában külön kitért az első félidőben lecserélt játékosának, Raúl Stefannak a teljesítményére. A tréner így fogalmazott: "Tudtuk, hogy Raúl Stefannak a nagyapja halála miatt lelki vívódásai vannak, de azt gondoltuk, ezt már a héten lerendezte. Ennek ellenére a meccsen azt láttam, hogy a többieket is húzza lefelé ezzel a negatív hozzáállással, ezért gyorsan kellett cselekedni, még ha ők ezt nehezen is értik meg." A közvélemény a nyilatkozat után élesen kritizálta Révész Attilát, mondván, nem volt a legszerencsésebb dolog nyíltan beszélni játékosának személyes problémájáról. A Kisvárda sportigazgatója és egyben vezetőedzője másnap a klub hivatalos weboldalán tisztázta az esetet.

Raúl Stefan és Révész Attila személyesen tisztázták a dolgot

Fotó: Móricz Csaba/kisvardafc.hu.

– Eszem ágában sem volt megbántani játékosunkat, sőt, éppen ellenkezőleg, meg szerettem volna védeni őt attól, hogy esetleg a teljesítménye miatt kritizálják

– mondta el Révész Attila.

– A sajnálatos haláleset április elején történt, azóta Raúl már játszott a Paks ellen a kezdő csapatban, majd ott volt velünk Csákváron is. Többször beszélgettem vele, úgy érezte, készen áll a játékra, de a jelek szerint ez hosszabb folyamat, ezért használtam ezt a szót, hogy vívódik. Amúgy pedig teljesen át tudom érezni a helyzetét, hiszen éppen a mérkőzés előtti napon veszítettem el a legjobb barátomat, közvetlen munkatársamat, ami engem is megviselt, de a meccs is segített abban, hogy feldolgozzam a történteket. A csapat is úgy ment ki a pályára, hogy az elhunytakért is játszunk. Sajnálatos, hogy ilyen szereplés mellett nem a győzelmi és a klubrekordot jelentő veretlenségi sorozatról szólnak a hírek, hanem a bulvár által kiragadott nyilatkozatrészlet miatt kell magyarázkodnunk. Ezzel együtt, ha megbántottam, Raúl-Martin Stefantól elnézést kérek, ahogy azt személyesen is megtettem.

Raúl Stefan is megszólalt, nincs harag közte és Révész Attila között

Minden ember hibázik, a sportoló különösen, ha pedig azt futballcsapatban védőjátékosként teszi, akkor annak olyan következményei lehetnek, mint a kapott gól

– kezdte az idény során a 15. bajnokiján lehetőséghez jutó érintett, Raúl-Martin Stefan.

– Nem éreztem úgy, hogy zavar lett volna még a fejemben a haláleset miatt, a meccs további részében bizonyítani szerettem volna ezt, de lecseréltek, ami rosszul érintett, de beletörődtem. A csapat szerencsére fordított és nyert, ez a legfontosabb. Ami Révész Attila szavait illeti, megbeszéltük a történteket, elmondta, hogy a helyzetet és engem szeretett volna tisztázni, nehogy a teljesítményemet érje kritika. Részemről ezek után sincs semmi probléma, Révész Attila elnézést kért, ha félreérthetően fogalmazott, és közölte velem, hogy a továbbiakban is számít rám. Nem maradt bennem tüske – öntött tiszta vizet a pohárba a spanyol származású U20-as magyar válogatott labdarúgó.