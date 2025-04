A Sényő bevette Egert!

Labdarúgás NB III, Északkeleti csoport, 25. forduló

Eger, v.: Práth. Eger: Bukrán – Valkay, Nagy-Kolozsvári (Hegedűs, 82.), Balázs, Zvara (Gíber, 65.), Tóth, Wasser (Berecz, 82.), Major (Bodnár, 65.), Farkas G., Kis-Orosz, Hamar. Edző: Simon Antal. Sényő: Sarkadi – Daróczi (Vámos M., a szünetben), Kristófi (Kozák, 86.), Kapacina K. (Szopkó, 76.), Varga, Csáki, Farkas M., Schmidt, Szokol, Gengeliczki, Orosz. Edző: Kapacina Valer.

Gól: Zvara (18.), Tóth (46.), illetve Kapacina K. (24., 56. – tizenegyesből)), Nagy-Kolozsvári (45.), Varga (82.).

Kapacina Valer: – Nehéz mérkőzés volt, de ez tudtuk a meccs előtt is. Egytől egyig minden játékos jól teljesített és a cserék is lendületet hoztak a pályára. Csapatként jelesre vizsgáztunk. A legfontosabb, és aminek a sikert is köszönhetjük, hogy a fiúk megmutatták, hogyan kell küzdeni egy ilyen helyzetben. Az első lépést megtettük a célunk elérése felé. Gratulálunk az Eger csapatának.