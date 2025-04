Egy sima és egy fordított

A B-Kerép Nyírbátori SC és az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza is pályára lépett a futsal NB I pénteki játéknapján. Az alsóházban érdekelt Bátor a Rubeola FC otthonában vizitált, ahol magabiztos játékkal Molnár és Sánta dupláival, valamint Szucsányi és Szakács góljaival 6–0-ra győzött, ezzel a tabella második helyére előrelépve.

Fájó vereséget szenvedett Berettyóújfaluban a Stúdió.

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Rangadót játszott Berettyóban a Stúdió

Mindeközben a Nyíregyházára egy jóval nehezebb feladat várt Berettyóújfaluban. A rájátszásban már nincs olyan meccs, amelynek ne lenne óriási a tétje, hiszen minden győzelem, vagy vereség duplán esik latba. A gól nélküli első tíz perc után az eltiltásából visszatérő Kovács Róbert megszerezte a vezetést Lovas Norbert csapata számára, ám gyorsan kapott is egyet a Stúdió, így döntetlennel vonultak a felek pihenőre.

A fordulás után gyorsan betalált Maneca is, ám túl sokig nem örülhetett a vendég egylet, a játékvezetők amilyen jól vezették az első félidőt, a másodikban olyan érthetetlen rövidzárlat érte őket – rossz oldalra húztak be faultokat, ezzel meccsben tartva a hazaiakat. Sok helyzetet dolgozott ki a szabolcsi gárda, igaz, az ellenfél is, ám Petró Martin remekül állta a sarat. Sajnos, míg a Nyíregyháza pontatlan volt és a jobbnál is jobb lehetőséget kereste, addig az ellenfele be is talált, előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte. A hajrában már öt a négyben próbálkozott a Stúdió, úgy tűnt, ez eredményre vezethet, de egy hiba után büntetett a Berettyúújfalu, így 4–2-re megnyerte a mérkőzést.

Nehéz ellenfél jön

Vereségével a Nyíregyháza továbbra is a negyedik a felsőházban, ám a hátránya immáron hat pont a harmadik Berettyó mögött. Ami a folytatást illeti, nincs túl sok idő a pihenésre, hétfőn este a Stúdió az éllovas, s a rájátszásban még veretlen Vehir.hu Futsal Veszprémet fogadja, míg a Nyírbátor a Magyar Futsal Akadémia ellen igyekszik biztosítani a tabellán elfoglalt helyét.