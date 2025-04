A Nyíregyháza szakította meg a Veszprém elképesztő sorozatát

Javier Rodríguez csapata tizenöt meccses győzelmi szériával a háta mögött érkezett Nyíregyházára, így nem volt könnyű dolga az A'Stúdió Futsal Nyíregyházának. Mégsem a vendégek kiváló játéka, hanem önmaguk hibája miatt került hátrányba már a második percben a Stúdió. Egyszerűen nem sikerült hatástalanítani egy akciót, így Thiago könnyen a kapuba talált.

Hatalmas győzelmet aratott a Stúdió.

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Nem játszott megszeppenve a Stúdió

Mindezek ellenére abszolút nem játszott megszeppenve a házigazda, sőt másfél percen belül jött is az egyenlítés: Maneca megszelídített egy blokkolt lövést és bevarrta a labdát a bal alsóba. Lovas Norbert csapata igyekezett irányítani, az első tíz percben különösen veszélyesen játszottak, ám idővel már az ellenfél támadott többet. Mindkét gárda játékában benne volt a gól, de kiváló kapusteljesítményeket láthattunk. Dávid Richárd gyönyörű kapáslövését Spandler Mátyás tolta a lécre, Petró Martin pedig kapufa után hárított szenzációs mozdulattal. Már 1–1-nél, a tizenharmadik percben húzott egy merészet a hazai egylet, öt a négy elleni játékra váltva. A félidő hajrájára is lendületben maradt mindkét csapat, kísérletezett Vatamaniuc-Bartha Dávid és Gregory is, míg a Veszprém egy kapufával jelentkezett.

Hasonló mederben csordogáltak a percek a második játékrész elején is, mígnem egy sarokrúgásnál Dróth Zoltán maradt üresen, akinek nem is kellett több, előnyhöz juttatta a csapatát. A Stúdió azonban nem adta fel, így újra elővette az öt a négyet, türelmes labdajáratás után Dávid Richárd váratlanul lőtt távolról, tű pontosan. A Veszprémnek nem volt ideje felocsúdni, mivel egy szép játék után Rafinha is bevette a veszprémi kaput. Innentől kezdve óriási kedvvel játszott a Nyíregyháza, a 37. percben még közelebb kerülve a győzelemhez. Egy labdaszerzést követően Dávid nagyon okosan nem durrantotta rá egész pályáról, hanem megjátszott a meginduló Manecát, aki az üres kapuba passzolt. Itt még nem volt azonban vége, Rafinha lövést blokkolt, majd szinte egész pályáról az üres kapuba tekert.

A Veszprém 2024. október 21-én szenvedett legutóbb vereséget, tizennyolc bajnoki óta veretlen volt, az elmúlt tizenöt mérkőzését egyaránt megnyerte az NB I-ben, így Lovas Norbert nem akármilyen győzelemmel ünnepelhette a születésnapját.