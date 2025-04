Elcserélték, de már nem bánja – Nyíregyházán mesélte el az elképesztő sztorit az olimpiai bajnok

Nem indult túl jól a kapcsolatunk, hiszen kezdetben nem igazán volt köztünk kommunikáció – jellemezte a Kulcsár Győzővel való viszonyát Emese. – Mielőtt hozzá kerültem, megszoktam, hogy úgymond egy pótapa szerepet töltenek be a trénereim, ő viszont jéghideg volt. Egy idő után úgy véltem, hogy tennem kell valamit, éppen ezért kitaláltam, hogy kérdéseket fogok neki feltenni. Szép lassan eljutottunk odáig, hogy előbb válaszolt, majd vissza is kérdezett. A kapcsolatunk végül odáig jutott, hogy ténylegesen is a pótapám lett, rengeteget járt értem autóval és még hosszasan sorolhatnám. Aztán egyszer kitaláltam, hogy megviccelem, vettem neki egy sofőrkesztyűt és egy kalapot, ő pedig zokszó nélkül felvette.