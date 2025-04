Szoboszlai Dominik sikere példát állít a magyar fiatalok elé

A Liverpool 5–1-re győzte le a Tottenham csapatát az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, azaz a Premier League hétvégi 34. fordulójában, ami azt eredményezte, hogy a „vörösök” ezzel bebiztosították fennállásuk huszadik bajnoki címét – így Szoboszlai Dominik is ünnepelhetett.

Hatalmas fegyvertény, hogy Szoboszlai bajnoki címet nyert Angliában.

Fotó: AFP

Két gólpasszt is adott Szoboszlai

A sikerből Szoboszlai Dominik két gólpasszal vette ki a részét. Jogosan vetődik és már vetődött fel korábban is a kérdés, hogy vajon miként profitálhat ebből a sikerből, na meg „Szobo” az elmúlt években nyújtott kiváló szerepléséből a magyar labdarúgás?

Szoboszlai Dominik érdekeit az Esterházy Mátyás vezette EM Sport képviseli, melynek vezetője az ügynökség „nyílt” hírlevelében osztotta meg érzéseit a mérkőzés lefújását követően.

– Nehéz szavakba önteni, egyfajta megnyugvást és büszkeséget érzek – szól a hírlevél. – Kikerekedett mindaz, amiért az elmúlt évtizedben dolgoztunk. Természetesen Dominiknek és nekünk is vannak további céljaink, de most muszáj megállni egy pillanatra, mert olyan mérföldkőhöz értünk a karrierjében, amelyet nehéz a megfelelő pozitív jelzővel illetni. Nem is szeretném, mert bármelyiket is használnám, alulértékelném mindazt, amit Dominik elért ezzel a bajnoki címmel, és amit ez a trófea jelent a mi életünkben.

Az a tény, hogy Szoboszlai Dominik alapemberként nyert bajnoki címet a Liverpoollal – harminckét bajnoki meccs mellett, három EFL, egy FA Kupa és kilenc Bajnokok Ligája találkozón kapott lehetőséget a 2024-2025-ös idényben – oly módon teszi fel Magyarországot a világ futballtérképére, amire már nagyon régen nem volt példa. Sétáljunk csak el bármelyik nyíregyházi sportbolt kirakata előtt, szinte biztos, hogy látunk egy Szoboszlai mezt. Azt a lehetőséget, amit megteremt most ez a hazai sportpiacon muszáj lenne kihasználni, sőt ki is kell használni. A siker bizonyítja, hogy megfelelő munkával és hozzáállással Magyarországról is el lehet jutni a sportág legszűkebb világelitjébe, arról már nem is szólva, hogy ez példát állít a fiatalok elé is.