Szoboszlai zsinórmérték a magyar fiataloknak – véli az Újfehértó edzője

Szoboszlai Dominik példa a fiataloknak

A mérkőzés a vártnál simábban alakult, Szobóék nem kegyelmeztek, 5–1-re kivégezték ellenfelüket és felértek a csúcsra.

– Kapuba ugyan nem talált, de volt két gólpassza, amellyel tevékenyen hozzájárul a csapat győzelméhez. Óriási siker ez számára és nagy elismerés, hogy magyarként Premier Ligát tud ott nyerni – mondta Kiss Tamás. – Óriási teljesítmény, hogy az edzőváltás után is alapembere tudott maradni csapatának. Ez pedig példa lehet fiataljainknak, hogy igenis, nagy akarattal és kitartással el lehet jutni top bajnokságokba is. Örömmel látom, hogy egyre több gyerek választ magának magyar példaképet és Messi és Ronaldo mezeket felváltotta a Szoboszlai, Sallai, vagy Schäfer András feliratú dresszek. Ezen játékosoknak a teljesítményének is köszönhetően válogatottunk olyan magas szintre tette a lécet, hogy szinte már elvárás, hogy kijussunk a világversenyekre. Ezért minden hazai meccsünket telt ház előtt játsszuk, amely, igazi lélekemelő érzés – zárta Kiss Tamás.