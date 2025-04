"...a Szpari győzött, a hurkások ismét kiesők" – így vélekedtek a szurkolók a Szpari győzelméről

Végre ismét gólt rúgott Szpari bajnoki mérkőzésen. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot, amikor a Nyíregyháza Spartacus ellenfelének mérkőzés közben kell közepet kezdenie, 611 perc után tört meg a jég. A Fehérvár elleni mérkőzésen Keresztes Krisztián a kapunak háttal állva húzta be a labdát a ketrecbe. Ez a találat végül Szabó István csapatának győzelmét is jelentette. A lefújás után a csapat és a közönség újra egymásra talált és közösen ünnepelte a régen várt sikert.

A közönség és Szpari ismét egymásra talált

Fotó: Bozsó Katalin

A találkozót követő sajtótájékoztatón az újonnan kinevezett vezetőedző természetesen örült a győzelemnek, de arra is felhívta a figyelmet, hogy még nem értek el semmit. Szabó István arra utalt, hogy a véső cél a bennmaradás kivívása, ehhez egyet léptek előre a Fehérvár ellen szerzett három ponttal.

– Való igaz, hogy a legjobb önbizalom-növelő a győzelem, ezért nyilvánvalóan az öltözői hangulatot ez nagyon pozitív irányba vitte, de igazából még nem értünk el semmit – fogalmazott a szakember.

Természetesen megkérdeztük a gólt szerző játékost is, aki arról is beszélt, hogy nem éreztek feszültséget a mérkőzés előtt.

– Nem éreztem görcsösséget a fiúkban, éppen ellenkezőleg. Már a meccs előtt is felszabadultabb volt a csapat és ahogy ment előre a találkozó, az sem váltott át idegeskedésbe – mondta portálunknak Keresztes Krisztián.