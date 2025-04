Szabó István: nem szeretnék egy játékost sem a nyilvánosság előtt kritizálni

Sajnos a meccs elején egyből gólt kaptunk, innentől pedig nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna – mondta el a találkozó lefújását követő sajtótájékoztatón a Nyíregyháza vezetőedzője, Szabó István. – Az egy az egy elleni játékban és csapatrészekben is sok hiba volt, ezért a súlyos vereség. Bízom benne, hogy ez egy pillanatnyi forma volt. Nem szeretnék egy játékost sem a nyilvánosság előtt kritizálni, ebben mindenki benne van, én is. Mentálisan nehéz helyzet, pénteken már játszunk a Debrecennel, ami helyi rangadó. Meg kell oldani, bízom benne, hogy pénteken a másik arcunkat mutatjuk. A huszonöt szerzett gól mutatja, hogy egész évben a támadóoldalon akadozott a gépezet, pedig megvannak azok a játékosok, akik helyzetbe hozzák a társakat, vagy gólt szereznek. Remélem, hogy az utolsó öt fordulóban tudunk ebben is javulni.