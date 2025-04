Nem tétlenkedtek a gólfelelősök! Ez történt hétvégén a vármegyei I-ben

A feltámadó Kemecse azt az Újfehértót fogadta, amely tavasszal főként otthonától távol gyűjtögeti a győzelmeket. Tudja Dávid azt ígérte a meccs előtt, hogy nagyon megnehezítik ellenfelük dolgát, ez pedig így is történt. A fehértóiak ügyeletes góllövője, Angyal Norbert vezetést szerzett a vendégeknek, ám nem tudta lezárni a meccset az együttes, a Kemecse pedig egy büntető után a 74. percben kiegyenlített. Úgy tűnt, igazságos döntetlennel ér véget a meccs, ám jött Angyal a 90. percben és második találata három pontot ért Kiss Tamáséknak, amivel felléptek a tabella második helyére.

Ez pedig azért történhetett így, mert az Ibrány újra pontokat veszített. Igaz, ezúttal igazi rangadót játszottak a sárga-kékek, hiszen a zsinórban hét győzelmet számláló Nyírmeggyest fogadták. Igazi hullámvasút volt a meccs, Nagy Dávid szerzett vezetést a hazaiaknak, a vendégek azonban gyorsan fordítottak. A második játékrészben az Ibrány tudott egyenlíteni, ám a Nyírmeggyes újra magához ragadta a kezdeményezést. Úgy tűnt, a nyolcadik sikerét is begyűjti a gárda egymásutánban, ám Nagy Dávid ezt másként gondolta, a 95. percben egalizált, így 3–3-as döntetlen lett a vége.

Végezetül pedig Gergelyiugornya a helyszín, ahová a magára találó Nagykálló utazott. A hazaiak ellenben kimondottan rossz szériában vannak, tavasszal már a hazai környezetükben is bukdácsolnak. Ezt pedig ki is használta Homann Richárd együttese, két büntetőt is értékesített a csapat és elvitte a három pontot azok után, hogy öltözőjüket igencsak helyben hagyták a mérkőzést megelőző éjszaka.