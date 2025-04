Tímár Krisztián őszintén vallott: meglepte, hogy menesztették

– Meglepődtem, mert ugyan volt egyfajta hullámvölgy az utóbbi időben, kevesebb gólt szereztünk, ezáltal pedig elmaradt néhány olyan győzelem, ami hozható lett volna, de azt hiszem, ez a mostani NB I-ben egy megszokott dolognak mondható. Abszolút olyan mérkőzések jönnek most a Szpari életében, amelyek hozhatóak, mint például a tegnapi, Fehérvár elleni meccs is. Számomra kicsit érthetetlen vagy fura volt, hogy miért most kellett váltani, azt gondolom, hogy teljesen a saját kezünkben volt a sorsunk, én hittem is benne, hogy bent fogom tudni tartani a csapatot. Szerintem jó úton jártunk, egyszer voltunk csak a vonal alatt, de újonc együttesként több szép sikerünk volt. Azért hosszú idő után jutott vissza a Szpari az első osztályba, megvertük mindkét keleti riválist, úgy érzem szépen építkezett a klub, megtöltötték a stadiont a nézők. Friss még az egész, természetesen megpróbálok a pozitívumokra emlékezni