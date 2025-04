„A szünetbeli, hazaiak által okozott „terrortámadás” a játékvezető ellen megtette a hatását"

Pap–Vaja 2–1 (1–1)

Pap, v.: Pokoracki.

Pap: Csiki – Jónás K., Jónás Zs. (Simon), Jónás M., Koszta (Balogh A.), Balogh L., Setét, Jónás M., Adu, Balogh M., Szőke (Lakatos). Edző: Maximovits György.

Vaja: Ilyés – Pilik, Bencze B.(Kiss), Borsi, Tóth, Kósa (Mocsár), Lakatos I., Szabó, Bencze M., Repelik (Nagy), Lakatos T. Edző: Molnár István.

Gól: Balogh L., Balogh M., illetve Bencze M.

Maximovits György, a Pap edzője: – Nem lett volna igazságos, ha ennyi helyzetből nem mi szereztük volna meg a győzelmet. Akartak a fiúk, meg is lett az eredménye.

Molnár István, a Vaja edzője: – Az utolsó pillanatban tizenegyest rontottunk, de nem érdemeltünk volna még pontot se, mert a hozzáállásunk nem volt ehhez méltó.

Záhony–Újdombrád 6–4 (2–3)

Záhony, v.: Nagy.

Záhony: Mucsicska – Dolhai, Barkaszi, Zán, Angyal, Balogh S. (Gombkötő S.), Fábián, Balogh R., Gombkötő Z., Lupcsa (Kantár), Gombkötő Z. Edző: Gombkötő Sándor.

Újdombrád: Balla D.– Bodnár (Nagy), Poór (Veress), Králik, Veress, Balla J., Bodó, Tóth Á., Hengsperger (Dócs), Balla K. (Mándi), Tóth N. Edző: Balla János.

Gól: Gombkötő Z., Barkaszi 2, Balogh S., Dolhai, Balogh R., illetve Králik 2, Hengsperger, Balla.

Gombkötő Sándor, a Záhony edzője: – Ez egy őrült mérkőzés volt, amiből mi jöttünk ki győztesen, volt itt minden, mint a majálison, de annak örülünk, hogy itthon maradt a három pont és a sör is.

Balla János, az Újdombrád edzője: – Egy hektikus mérkőzést játszottunk, ahol a semleges nézők jól szórakozhattak. Volt minden, mint a mennyei megyeiben – kiállítás, szép gólok. Az első felidőt korrekt játékvezetés jellemezte, ami abból állt, hogy ide-oda rengeteget tévedett, de legalább egyformán. A szünetbeli hazaiak által okozott “terrortámadás” a jatékvezető ellen megtette hatását. Valószínűleg én is mondtam sértő dolgot részére, de amit ő művelt, azzal neki kell elszámolnia a lelkiismeretével. Ezért érdemes megyei mérkőzésekre járni, mert ilyen izgalmas dolgokat láthatnak az emberek. Viszont, aki fizetést is kap érte, annak legalább tisztában kellene lennie legalább a szabályokkal. Valószínű, hogy eltiltást fogok kapni ezért, de minden szavamnak vállalom a súlyát. Jövőhéten Húsvét, jöjjön a feltámadás!