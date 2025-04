Csonka fordulón izgalmas mérkőzések - előzetes

Botladozott az utóbbi hetekben a Mándok, éppen ezért lépéshátrányba került a dobogós helyekért vívott harcban. Ugyanilyen előjellel – mármint egy legutóbbi hétvégi vereséggel – hangolt a Nagykálló, ám Homann Richárdék összességében így is nagyon büszkék lehetnek tavaszi teljesítményükre. A két együttes őszi találkozója nagyon szoros csatát hozott, de két percen belül két hibát is vétett a Kálló, amit Gyüre Tamásék kihasználtak. Bizonyára tanultak belőle akkor, ha így lesz, szoros meccsnek nézünk elébe ezúttal is.

Már csak hat forduló van vissza a vármegyei I. osztályból

Gyakorlatilag semmilyen formát nem tud állandósítani a Nyírbátor, ám ha összességében nézzük, inkább negatív a mérlegük az utóbbi heteket illetően. Ennek köszönhetően meg is ragadt a 10. helyen Erdei Zoltán egylete, pedig aligha ez volt a céljuk azok után, hogy jól kezdték a tavaszt. Most azt a Vásárosnaményt fogadják, amelynek a legvékonyabb fűszálba kell lassan kapaszkodnia. Ám ahhoz tényleg két kézzel kell ragaszkodni, Makszim Gáborék is jól tudják, egy győzelem esetén két pontra közelítenék a szabadnapos Baktát.