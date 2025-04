Mikor, ha nem most, Nyírvasvári? - előzetes

Megtévesztő lehet, hogy utoljára április 12-én játszott bajnoki mérkőzést a listavezető Tarpa, a beregiek azonban azóta túl vannak egy Amatőr Kupa döntőn, kedden pedig sikerrel vették a Vármegyei Kupa elődöntőjét. A beregiek nagyon közel vannak már ahhoz, hogy bebiztosítsák bajnoki elsőségüket és ugye az is kiderült, a csapat licenckérelmet adott be a harmadosztályba. Ellenfelüknek, a Vásárosnaménynak azonban más miatt kell aggódniuk, nekik sem biztos a maradásuk a vármegyei I-ben, Makszim Gáboréknak azonban a múlt heti, fordulatos mérkőzésen aratott sikerük erőt adhat az éllovassal szemben is.

Eddig minden hazai mérkőzését megnyerte a Csenger tavasszal, Barcsay Márkék pedig múlt héten végre idegenben is győzedelmeskedtek, tehát kiváló formában az együttes. Ellentétben a Nyírbátorral, amely úgy tűnik, az élmezőny ellépésével mintha motivációhiányban szenvedne, legutóbb pedig az sem nézett ki jól, hogy hazai pályán négy gólt kapott a gárda. Az előjelek alapján így a Csenger tűnik a mérkőzés egyértelmű esélyesének.

A forduló rangadóját Újfehértón rendezik, Kiss Tamás alakulata a Mándokot fogadja. Egyértelműen a hazaiak várják jobb formában a találkozót, a fehértóiak legutóbbi tíz mérkőzésükön maradtak veretlenek, ennek köszönhetően négy pontos előnnyel állnak a második pozícióban. A Mándok bukdácsolt az elmúlt hétvégéken, de látva az Ibrány teljesítményét, még könnyen odaérhetnek a dobogóra, ennek érdekében biztosan győzelemre játszanak a hétvégén.

A Kótaj és a Nagyecsed is szebbik arcát mutatja az utóbbi hétvégéken, Seregi Mihály csapata zsinórban két nyertes találkozó után várja a 26. fordulót, a Nagyecsed pedig négy veretlenül megvívott mérkőzésen van túl, ráadásul a csapat játéka is egyre olajozottabb. A tabella alapján tipikus x-es mérkőzés van kilátásban, hiszen mindkét gárda 30-30 pontot gyűjtött, ráadásul győzelmeik, döntetlenjeik és vereségiek száma is megegyezik, ez alapján nüanszok dönthetnek a felek között.