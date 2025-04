Csengerben a forduló rangadója! Kilábal-e a Kótaj a gödörből? - előzetes

Ha szomszédvárnak említeni túlzás is, de sokat utaznia nem kell majd a vendég Nyírbátornak, hogy a bajnokság legjobb formájában lévő csapatánál, a Nyírmeggyesnél vendégszerepeljenek. Törtei Tamásék győzelmi sorozata ugyan megszakadt, idei veretlenségét még tovább nyújthatja a csapat, erre saját közönsége előtt minden esélyük is meg lesz.

A Vásárosnamény a kezdeti lendület után megtorpant, utóbbi öt meccsén csak két pontot szerzett Makszim Gábor gárdája, az üldözöttek (kezdve a Baktalórántházával) pedig igen távol kerültek. Az Ibrány sem örvend jó formának, a bajnoki címtől elbúcsúzhatnak Fiumei Viktorék, ami azonban nagyobb baj, hogy már a második helyről is lecsúszott az alakulat. Erre az összecsapásra az előjelek alapján is nehéz ezúttal tippelni, kevesen gondolták volna ezt ősszel (amikor egyébként sima, 4–2-es ibrányi siker született).

Két igazi támadófocit játszó együttes csatája várható szombat délutánra. A Csenger idei három hazai bajnokiján 13 találatot jegyzett már, de szépen termel a Mándok is, köszönhetően annak, hogy Gyüre Tamás megtalálta góllövő cipőjét. Egyébként a két csapatot mindössze öt pont választja el egymástól, Barcsay Márkéknak pedig az őszi eredmény után van miért visszavágniuk, akkor a Mándok 4–0-val küldte haza a határ mentieket.

Surranópályán furakodik egyre előrébb a tabellán a Nagykálló, ahol remélhetőleg vasárnapra helyreáll a rend a múlt heti borzalmas betörés után. Homann Richárdék ellenfele az a Nagyecsed lesz, ahol talán a legutóbbi 4–0-s siker átszakított egy gátat, abban mindenesetre talán biztosak lehetünk, kiütéses győzelmet egyik fél sem arat majd.

Végezetül jöjjön a Nyírvasvári–Baktalórántháza találkozó, amely mindkét fél számára fontos lenne más-más okból. A hazaiak számára egyik utolsó esély kínálkozik hétvégén, hogy esélyt hagyjanak maguknak a bennmaradásra, vendég győzelem esetén azonban már csak a csodában bízhatnak. Ha pedig valóban ez a forgatókönyv érvényesülne, a baktaiak tisztes távolból nézhetnék a bennmaradásért vívott harc hátralévő részét.