Tovább mélyült a gödör Ibrányban - mutatjuk a tabellát

Ezúttal mNindössze hat mérkőzést bonyolítottak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, a 26. fordulóra kiírt Tarpa–Nyírmeggyes mérkőzést ugyanis elhalasztották. A gólok így is potyogtak a hétvégén, amely nem a hazai csapatoknak kedvezett, ugyanis három döntetlen mellett három vendég sikert jegyezhettünk fel.

A Gergelyiugornya jelenleg a vármegyei I. osztály legrosszabb formában lévő együttese

Szombaton az elmúlt hetekben magára találó Nagyecsed a második helyre hajtó Újfehértót fogadta. Egyértelműen presztízsmérkőzés volt ez Piskóti Zsolt számára, a szatmáriak trénere ugyanis tősgyökeres újfehértói és korábban évekig irányította a város csapatát. Láthatóan fel is piszkálta játékosait ennek ténye, az ecsediek remekül játszottak és két gólos előnyre is szert tettek. Ám a semmiből (véleményes) tizenegyest kaptak az utolsó negyedórára a vendégek, amit értékesíteni tudtak, a végén pedig be tudtak gyötörni még egy gólt Angyal Norbert révén, így pontosztozkodás lett a vége.

Az Újfehértó tehát nem nyert, összességében mégsem lehet elégedetlen a forduló eseményeinek tükrében. A Mándok ugyanis kisebb meglepetésre szintén nem tudta behúzni a három pontot a Nagykálló ellen. Igaz, Fortuna istennő nem fogta a hazaiak kezét, minden kifelé pattant, Homann Richárdék pedig azért egy gólt begyötörtek, ami elég is volt számukra ahhoz, elvigyenek egy pontot. A Mándok az utóbbi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni, pedig lehetősége bőven lett volna már rá, hogy mostanra ott tanyázzon a dobogón.

A szintén igen hektikus formát mutató Nyírbátor az utolsó szalmaszálakba kapaszkodó Vásárosnaményt fogadta. Igazi hullámvasutazás volt ez a meccs mindkét csapatnak. A vendégek szereztek vezetést, ám az első félidő 1–1-el zárult. A szünet után a bátoriak ragadták magukhoz a kezdeményezést, ezután a naményiak egyenlítettek, az utolsó tíz percben azonban újra a hazaiké volt az előny. A hosszabbítás még 3–2-nél kezdődött meg, a 92. és 93. percben azonban kétszer is betalált a Vásárosnamény és elvitte a három pontot. A szerencse hosszú idő után Makszim Gáborék mellé szegődött, ám persze Erdei Zoltánékat ez mit sem vigasztalja. A naményiak így két pontra közelítették meg az előttük álló Baktalórántházát.