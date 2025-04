Az Apagy ellen támad fel a Balkány? - edzői várakozások

A 21. fordulót rendezik hétvégén a Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában. Szombaton négy, vasárnap két mérkőzésen szurkolhatnak a bajnokság csapatainak szurkolói kedvencüknek. A szabadnapos ezúttal a Szakoly lesz.

Fotó: Bozsó Katalin

A Filo SE bebizonyította idén, hogy minden együttesnek komolyan kell venni. A bajnokság legfiatalabb csapata Balogh Zoltán edző vezetésével hétről hétre javulást mutat érettségben, ezzel párhuzamosabban pedig az eredmények is érkeznek. Ám összeszedte magát a Levelek is a tavaszra, az őszi utolsó helyekről a 10. pozícióba lépett előre a gárda és biztosak lehetünk benne, hogy a nyíregyháziak dolgát is megnehezítik Majláth Sanyiék.

Az elmúlt hetekben kiegyenesedni látszott végre a Tiszalök is, a csapatot azonban most létszámgondok sújtják. Így semmiképpen nem lesz könnyű dolga a továbbra is albérletbe kényszerülő együttesnek, a Birit ugyanis nyilván motiválhatja a Szakoly szabadnapja. Dankó Zsolték egy esetleges győzelemmel újra a tabella ötödik helyén találhatják magukat.

Zsinórban ötödik veretlenül megvívott bajnokijára készül a Herkules Nagykálló. Herczku Józsiék különösen jó formának örvendenek hazai pályán, és nem lehet kérdés, szeretnék ezt folytatni az Encsencs ellen is. Amely egy pontot ugyan már szerzett végre az elmúlt fordulóban, ám koránt sem mondhatnánk azt, hogy kint vannak a gödörből. Bíró Zsolt ugyan a helyzetek számával már elégedett, azok kihasználásával még nem, márpedig addig az eredmények sem fognak jönni.

A forduló legegyértelműbb párosítása lehet talán a Rakamaz–Kálmánháza találkozó. Még akkor is, ha az utóbbi két fordulóban a megfogyatkozott hegyaljiak vereséget szenvedtek, ezzel visszacsúsztak a tabella negyedik helyére. Ha szeretnének a dobogón végezni, ezt a mérkőzést kötelező behúzni a sereghajtó ellen.

Kállósemjénben is a hazaiaknak áll a zászló, de azért a vendég Tiszavasvári képes lehet meglepetésre, amennyiben zárt védekezésüket alkalmazni tudják. Talán a motiváció is a vendégek javára billenhet, hiszen három csapat lohol Szabó Zoltánék után, a Rakamaz pedig már bemutatta korábban, hogy kell meglepni a bajnoki éllovast. Nem mondanánk előre lefutottnak a mérkőzést.