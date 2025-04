A szezon meccsét játszották Kállósemjénben

Az elmúlt hétvégén újabb hat mérkőzést bonyolítottak a Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában. A 21. fordulóban a Szakoly volt szabadnapos.

Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoport: A fekete mezes Rakamaz két vereség után nyert újra

Fotó: Sipeki Péter-archív

A Filo SE műfüves pályáján szombaton a Levelek vendégeskedett. Előzetesen is szoros csatát ígért ez a párosítás, hiszen a Levelek a javuló forma után beleszaladt két vereségbe, a szabadnap után pedig nyilvánvalóan szerettek volna visszatalálni a helyes útra. Ez sikerült is, hiszen a nyíregyházi fiatalok otthonából megsüvegelendő teljesítmény egy pontot elhozni, igaz, a vendégek szájíze azért keserű lehet, hiszen kétszer is vezettek. Sőt, Balogh Zoltán együttese egy öngóllal egyenlített a 90. percben, jóllehet, a játék képe alapján a hazaiak az egy pontra mindenképp rászolgáltak.

Úgy tűnik, a bajnokság utolsó harmadára a Tiszalök is magára talál. Pedig a Biri elleni meccs előtt gyülekeztek a viharfelhők felettük, komoly létszámproblémák előzték meg a találkozót, Dankó Zsolték pedig a pályaavató után most arra készültek, hogy egy győzelemmel megelőzik az ezúttal pihenő szakolyiakat. Nem így lett, a hazaiak hatalmas küzdelemben 3–2-re nyerték meg a mérkőzést, ezzel már zsinórban harmadik meccsükön maradtak veretlenek.

A forduló legsimább találkozóját Nagykállóban bonyolították, a Herkules a tavasszal még nyeretlen Encsencset fogadta. A hazaiak semmit nem bíztak a véletlenre, sorra alakították ki a helyzeteket, ezek nagy részét pedig gólra is váltották. Szünetre már 4–0-val mentek a felek, a második játékrészben pedig további hármat bevitték Herczku Józsefék, kiszolgálták a közönséget és elmúlt öt meccsükből negyedik győzelmüket aratták.

Megszorongatták a vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjának leendő bajnokát

A gólok száma és a kiütés mértéke csak egy hajszállal maradt el Rakamazon, ahol a sereghajtó Kálmánháza vendégszerepelt. A Spartacusnak két vesztesen végződő rangadó után kellett talpra állnia, ez pedig igen látványos módon sikerült is. A Kálmánházának esélye sem volt, a hazaiak pedig félgőzzel is bevették hat alkalommal ellenfelük kapuját, így versenyben maradtak a 2-3. helyért vívott harcban (jóllehet, a mögöttük álló Tiszavasvári két mérkőzéssel játszott kevesebbet).