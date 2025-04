"Remélem, hogy minden játékos tudja, hogy mi a tét"

Újdombrád (4.)–Fényeslitke (12.)

Újdombrád, vasárnap 17:00

Balla János, az Újdombrád edzője: – A múltheti megrázó eredmény, valamint a szövetség önállóan hozott fegyelmi döntése szerintem újabb lendületet fog adni a csapatnak. A Záhony elleni mérkőzést mi is átgondoljuk, de javaslom a megyei döntéshozóknak is. Szerintem a sportban is működnie kell a demokráciának. Hazai pályán kötelező a győzelem „Boxi” barátom csapata ellen, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.

ifj. Miskolczi Gábor, a Fényeslitke edzője: –

Pátroha (2.)–Gyulaháza (1.)

Pátroha, vasárnap 17:00

Varga Attila, a Pátroha edzője: – Nagyon fontos és nehéz mérkőzés vár ránk vasárnap egy jó gyulaházi csapat ellen. Mindenkinek volt ideje kipihenni magát az elmúlt két hétben, mert az edzés látogatottságával elégedetlen vagyok. Ha pontot vagy pontokat szeretnénk szerezni, akkor mindenkinek a legjobb tudását kell hoznia. Bízom a csapatban, és remélem, hogy minden játékos tudja mi a tét. Hajrá Pátroha! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a csapat nevében mindenkinek.

Deák Béla, a Gyulaháza edzője: – Fontos mérkőzés vár ránk hétvégén, ami méltán érdemli ki a forduló rangadója címet. Ha sikerült semlegesíteni az ellenfél kulcsjátékosait, akkor folytathatjuk a megkezdett jó sorozatunkat.

A bajnokág állása: