A hetedik helyért küzdhet a Nyíregyháza

A párharc első, Szigetszentmiklóson elszenvedett vereségét követően minimum tizennégy ponttal kellett (volna) megvernie a BKG-t ahhoz a Hübner Nyíregyháza Blue Sharksnak, hogy győztesen kerüljön ki az oda-visszavágós párviadalból.

Ezúttal is Komma László volt a Blue Sharks legjobbja.

fotó: Hunbasket.

Pedig jól kezdett a Blue Sharks

Tyreke Locure, Nagy Simon és Bonifert Bendegúz pontjaival korán előnybe is került Merim Mehmedovic egylete, amit aztán az ismét remeklő Komma László vezetésével tovább növekedett. Szükség is volt a center jó játékára, ugyanis Tarján Izsák sérülés miatt szombaton sem volt bevethető. Mindkét oldalon határozottabban játszott a Hübner, mint az első összecsapáson, így már az első negyedben közel járt a hátránya ledolgozásához a gárda. A második játékrészben viszont beragadt a Nyíregyháza, miközben a gyorsabban játszó BKG hárompontosokkal zárkózott, majd át is vette az ellenfél a vezetést.

Ahelyett, hogy a második félidőben rendezte volna a sorait a Blue Sharks, a BKG 8–0-val indított. Ezen az sem segített, hogy a 25. percben bemutatta a házigazda a mérkőzés legszebb akcióját, melynek végén Komma zsákolt. A magasember később is rendkívül harcosan játszott, amikor valaki csatlakozott hozzá pontszerzésben – általában Nagy vagy Locure –, akkor közelített az ellenfeléhez a Nyíregyháza, ám a negyedik etap közepére egyértelművé vált, hogy a párharcot nem nyerheti meg. Bonifert vezetésével még felcsillant a remény, ám Dr. Nagy Ágoston csapata hamar pontot tett a találkozó végére.

Kettős vereséggel elveszítette a BKG elleni párviadalt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, amely így a hetedik hely megszerzéséért küzdhet a folytatásban.