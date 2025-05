Hátrányból várja a Nyíregyháza a szombati visszavágót

A negyeddöntőből kiesett csapatok számára érdemben már véget ért a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának 2024-2025-ös idénye, azonban négy meccset még le kell játszani, hogy a gárdák eldöntsék egymás között az 5-8. hely sorsát. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a BKG PRÍMA Akadémia elleni párharccal kezdett.

Nem alakult túl jól az első mérkőzés a Blue Sharks számára.

Fotó: hunbasket

Visszatért a Blue Sharks csapatkapitánya

Ebben a helyzetben legalább annyi öröm érte Merim Mehmedovic csapatát, hogy három hónap után visszatért Bonifert Bendegúz. A gárda csapatkapitánya épp a BKG ellen sérült meg még január 26-án, megműtötték a csuklóját, majd a hosszú kihagyást követően szerda este játszhatott először.

Sajnos ez volt a párharc első meccsének legnagyobb pozitívuma. Már az első percektől pontatlanul támadott a Hübner, könnyelmű passzok mellett könnyűnek tűnő dobásokat és büntetőket is hibázott a társaság. Kilencpontos hátrányban szerezte meg első kosarát a csapat, Komma László büntetője révén. A center a későbbiekben is ponterős maradt, zsákolt, dobott hármast, de jellemzően a palánk alatt, pozícióból dolgozott ügyesen (31 ponttal és 16 lepattanóval fejezte be a mérkőzést).

Mindeközben az ellenfél olyannyira elkapta a fonalat, hogy a kiegészítő emberek is szép megoldásokat villantottak, így folyamatosan növelték előnyüket, egészen huszonkét pontig.

A második negyedet egy 7–0-s futással kezdte a Blue Sharks, ám a BKG gyorsan összeszedte magát. Jellemző volt a folytatásban is, hogy minden jó momentumra jött a hazai válasz, a harmadik játékrész utolsó másodperceiben például Nagy Simon triplájára egy háromnegyed pályás hármas érkezet!!!

A negyedik negyedben már nem is a győzelem volt a kérdés, hanem az, hogy a visszavágóra életben tartsa a szabolcsi egylet a párharcot, ugyanis a két meccs összesített eredménye dönt.

A reményt azért megőrizte a Nyíregyháza, mivel Nagy Simon vezetésével az utolsó két percet 12–0-ra nyerte, így tizenhárom pontos hátrányból várhatja Blue Sharks a szombati, hazai összecsapást.