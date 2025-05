Merim Mehmedovic: a győzelemre fogunk törekedni a szezon utolsó mérkőzésein is

Éreztem a fáradtságot a csapaton, többen is sérüléssel küzdenek, de vállalták a játékot – értékelt a találkozót követően a Nyíregyháza vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Ezúttal is megvolt emiatt a hullámzás. Amíg volt erő, jól álltunk, ám nem tudtunk teljes erővel játszani egy olyan csapat ellen, amelyik szervezett, jó játékosállományból álló gárda. Van még hátra két meccs, meglátjuk, kikkel tudunk kiállni, de az biztos, hogy győzelemre fogunk törekedni a szezon utolsó párharcában is.