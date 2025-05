Kéthavonta cseréli az alkatrészeket a nyíregyházi BMX Freestyle-os

Számomra nem ismeretlen a debreceni pálya, hiszen az edzéseim közel 80%-át itt abszolválom – mondta el a szon.hu megkeresésére Ujváry Zoltán. – Úgy érkeztem erre a versenyre, mintha csak edzeni mennék, csináltam a rutin dolgaim, nem hagytam, hogy bármi is kizökkentsen. Igazi nemzetközi verseny volt, mivel a lengyel válogatott éppen itt edzőtáborozott, így ők is rajthoz álltak, sőt egy dobogós helyet el is csíptek. Kiváló sorozatot futok, hiszen zsinórban az ötödik kupafutamot nyertem meg, ami egyedülálló eredménysor.