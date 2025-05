Nyíregyháza: Hosszabbított a csapatkapitány

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza nem hosszabbította meg Adrian Chylinski vezetőedző szerződését, a helyére Dávid Zoltán érkezett. A vezetőség már dolgozik a következő szezon keretének kialakításán, csütörtökön hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy Tóth Fruzsinával szerződést hosszabbítottak.

Tóth Fruzsina a következő szezonban is a Fatum Nyíregyháza sikeréért küzd majd fotó: Fatum Nyíregyháza



Nyíregyházi nevelés, és évek óta a csapat legstabilabb tagja. Ma már nem csak a Fatum Nyíregyháza, hanem a női válogatott meghatározó játékosa. Tóth Fruzsina a Móricz Iskolából indulva jutott el az Extraligáig, a mögöttünk hagyott idényben pedig minden mérkőzésen pályára lépett csapatunkban – írja a fatumnyiregyhaza.hu.

Tóth Fruzsina: A Fatum Nyíregyháza helye a top 3-ban van

– Úgy érzem, az idei szezonban a csapat végezhetett volna jobb helyen is, hiszen megvoltak a lehetőségeink, de sajnos ezekkel nem tudtunk élni. Nagyon sajnálom, hiszen egész évben keményen dolgoztunk azért, hogy éremmel zárjuk a szezont – értékelte a mögöttük hagyott szezont a válogatott liberó, majd szót ejtett a következő szezon céljairól is.

– A következő szezonban szeretném, ha visszakerülne a csapat a Top 3 együttesek közé, és az a munka amit a Continental Arénában végzünk nap mint nap, az megmutatkozna eredményekben is. Nagyon várom már a közös munkát az új edzővel – tette hozzá Tóth Fruzsina.

Tóth Fruzsina, Kump Alízzal és Lászlop Alexandrával együtt jelenleg a válogatott edzőtáborában van, ahol megkezdték a nemzeti csapattal a felkészülést.