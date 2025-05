Jégkorong a javából: Szabó Dániel pakkot kapott, valóra vált a nyíregyházi hokibíró álma

A dániai Herningben szombaton délután bedobják a pakkot, elkezdődik a magyar válogatott számára az A-csoportos jégkorong-világbajnokság a Németország elleni nyitómérkőzéssel. Ezúttal az összes felkészülési találkozót hazai jégen rendezték, és az egyik magyar-dán meccs érdekessége az volt, hogy nyíregyházi volt az egyik játékvezető. Szabó Dániel sportosan kel és fekszik, hiszen a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Tanszék munkatársa, PhD hallgató a Debreceni Egyetemen, a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás jégkorong edzője és több mint tíz éve teniszedző is.

A jégkorong a szíve csücske, Szabó Dániel az idén debütált az Erste Ligában vezetőbíróként

Fotó: Magyar Jégkorong Szövetség

A jégkorong a család kedvence

– Akkor kezdtem el hobbiszinten korcsolyázni, amikor 20 éve megnyílt Nyíregyházán az első mobiljégpálya. Utána a baráti társaságunkkal pályát béreltünk és szórakozásból kezdtünk el jégkorongozni szombat éjszakánként. Nagy hatással volt rám a szapporói I/A vb, ahol kiharcolták a magyarok a feljutást. De az is hatalmas élmény, hogy a feleségemmel szurkolóként ott lehettünk Krakkóban, ahol szintén sikerült az elitbe jutni.

Ezek alapozták meg, hogy Vincze Laci és Marek Zsolt hatására játékvezető lettem – említette Szabó Dániel, aki éveken át vonalbíró volt az Erste Ligában, ahol ebben az esztendőben vezetőbíróként debütált Debrecenben, a DEAC-Budapest Jégkorong Akadémia találkozón. Aztán április közepén megtisztelő küldést kapott: a magyar-dán felkészülési találkozóra delegálták.

Egyszerre volt számomra ez jutalom és felemelő érzés, hiszen amikor elkezdtem bíráskodni, az volt az álmom, hogy a magyar válogatott meccsén ott lehessek aktív közreműködőként. Nagyon büszke volt rám a család is, édesanyám, Szabó Lajosné, a Szabolcsi Jégsport Egyesület elnökeként is szorított nekem Miskolcon.

– A világbajnokság rendezője szinte komplett kerettel érkezett, és elég parázs párharc alakult ki. Végül 6-2-re nyertek a dánok. Sokat tanultam a szituációkból. Egyébként a bajnokikat (még az utánpótlásokat is) is élőben lehet követni a legnagyobb videómegosztón, így előfordult: úgy kaptam szakmai, ellenőri értékelést, hogy nem is tudtam előzőleg a megfigyelésről. Szeretnék stabil pozíciót kivívni az Erste Liga vezetőbírói keretében. Harmincöt éves vagyok, amíg megfelelek a szellemi és a fizikai vizsgákon, és motiváltnak érzem magam, addig folytatnám a bírói karrieremet. Természetesen végig figyelemmel kísérem az elit világbajnokságot.

Azt szeretném, hogy a magyarok a végsőkig küzdjenek, és legyenek versenyben a bennmaradásért – tette hozzá.

A magyar válogatott vb-felkészülési mérkőzései: