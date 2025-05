Két kiállítás és vereség – így ért véget a Kisvárda remek sorozata

Labdarúgás: NB III Északkeleti csoport, 27. forduló

Kisvárda, v.: Muhari G. Kisvárda II: B. Herc – Czérna, Kozacsuk, Rubus, Szirota (Fedorov, a szünetben), Borovszkij (Kancsij, 71.), Babják, Osztrovka (Babics, a szünetben), Ponomarenko (Abdullahi, a szünetben), Ésik Á. (Bliznjuk, 86.), Prjamov. Edző: Törtei Tamás. DEAC: Ratku – Herczku, Vincze Á., Lakatos B., Soltész J. (Szabó L., 52.), Török L. (Al-Sheraji, 78.), Lénárt G. (Jankelic, 67.), Sándor T., Újvárosi Á., Kun Á., Tochukwu (Tóth D., 79.). Edző: Urbin Péter.

Gól: Tochukwu (6., 39.). Kiállítva: Vincze Á. (14.), Prjamov (62.).

Törtei Tamás: – Sajnos véget ért egy sorozat, amivel nem is lenne különösebb probléma. Azzal van gond, ahogy véget ért, mert néhány játékos hozzáállása és teljesítménye pályán és pályán kívül is elfogadhatatlan. A szünetben és a mérkőzés után is elmondtam nekik, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen teljesítményt nyújtsunk. Ki kell javítanunk a hibákat, de ellenfelünk - kis túlzással - helyzet nélkül rúgott két gólt, amire nem tudtunk válaszolni. Megpróbálunk az utolsó három mérkőzésből kihozni mindent, és a lehető legjobb helyezést elérni.