Vasárnap bajnok lehet a Kisvárda, így készül a csapat

Tíz pont a Kisvárda Master Good FC előnye az NB II-ben és mivel már csak négy forduló van hátra a bajnokságból, könnyen kikövetkeztethető, milyen jelentőségű mérkőzést játszik a csapat vasárnap. Amennyiben Révész Attila gárdája a Békéscsaba otthonában győzni tud, behozhatatlan előnyre tesz szert és már a 26. fordulóban bajnokká válik a másodosztályban, ezzel együtt pedig természetesen a feljutást is kivívja. Természetesen nincs is más célja a rétközieknek, mint a három pont megszerzése.

Gerliczki Máté szerint a Kisvárda Master Good FC-nek élveznie kell a játékot a Békéscsaba ellen

Fotó: kisvárdafc.hu

A Kisvárda Master Good FC parádés formát mutat tavasszal, az együttes még nem talált legyőzőre a naptári évben az NB II-ben. Nem véletlen, hogy már négy forduló a vége előtt mindenki arról beszél, hogy jövőre újra az élvonalban szerepel a szabolcsi egylet. Ehhez azért még egy nagy lépést, a legfontosabbat meg kell tenni. A várdaiak a 14. helyen, tehát még éppen nem kieső helyen álló Békéscsaba otthonába látogatnak.

– Tudjuk, miről van szó, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy ha a hátralévő négy mérkőzésből egyet megnyerünk, akkor a többi eredménytől függetlenül nemcsak a feljutásunkat, hanem a bajnoki címünket is bebiztosítjuk

– kezdte Gerliczki Máté, a Kisvárda Master Good FC asszisztensedzője.

Az első alkalmat kihasználná a Kisvárda Master Good

– Arra is figyelni kellett, hogy felesleges terhet ne rakjunk a csapatra, mert az görcsösséget okozhat, láthattuk, hogy a Szentlőrinc elleni második félidőben is olykor kapkodtunk, türelmetlenek voltunk. Valahol a kettő között kell megtalálni a megoldást, be is kell feszülni, de élvezni is kell tudni a játékot. Nagyon komolyan vesszük a mérkőzést, tudjuk, az ellenfélnek a bennmaradásért vívott harcban mennyire fontos, hogy pontot vagy pontokat szerezzen, de nem lehet fontosabb, mint nekünk, akik egész évben azért küzdöttünk, hogy eljussunk idáig. Most elérhető közelségbe került mindez, és szeretnénk megragadni már az első adandó alkalmat.

Gerliczki Máté szerint a Kisvárdának nem kell taktikáznia, ugyanazzal az elánnal kell belevetnie magát a meccsbe, mint az eddigiek során.

– Az őszi mérkőzés előtt is elmondtuk a Békéscsabáról és meg is tapasztaltuk, hogy kevés gólt kap, és nehéz bevenni a kapuját. Mint minden, a hátsó régióhoz tartozó csapat, vasárnapi ellenfelünk is hektikusan szerepel, egy-egy bravúros győzelmet hosszabb eredménytelen időszak követi. Bármelyik arcát is mutatja, vasárnap le kell tudnunk győzni a Békéscsabát idegenben is.

– fogalmazott a tréner.

A csapatnak három eltiltottja van, Körmendi Kevin még a gyirmóti kiállítása, Gyurkó Máté és Aleksandar Jovicic a legutóbbi, Szentlőrinc elleni hazai bajnokin (4–3) megkapott ötödik sárga lapja miatt nem léphet pályára. Az üldözők közül a Vasas éppen Szentlőrincre látogat, míg a Kazincbarcika a Soroksárt látja vendégül.