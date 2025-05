Sima vereség Dunaújvárosban

A Kisvárda Master Good SE a Dunaújváros vendége volt a K&H női Liga 23. fordulójában. Jó formába érkeztek a vendégek a szombati találkozóra, hiszen Józsa Krisztián együttese az előz három fordulóban öt pontot szerzett, legyőzték a Budaörsöt és a Békéscsabát valamint döntetlent játszottak a Mosonmagyaróvárral. Ami a házigazdákat illeti, Gulyás Péter együttese három vesztes mérkőzést követően az előző fordulóban meglepetésre legyőzte a Vácot, így kicsit fellélegezhetek, de csak egy kicsit, mert így is három pontra voltak a kiesést jelentő 13. pozíciótól.

A Kisvárda Master Good SE csak az első félidőben tudta tartani a lépést a Dunaújvárossal

Jól kezdett a Kisvárda

Jól kezdte a találkozót a Kisvárda, az agilisan játszó Karnik Szabina nyitotta a gólos sorát, majd két hétméteres kiharcolásában is aktív részt vállat, így a vendégek percek alatt elhúztak 3–1-re. Nem hagyta azonban magát a Kohász és egyenlített, akcióikat rendre a jobb szélen fejezték be. A Kisvárda támadásban remekül találta meg beállóját, amelyből Szabó Lili vagy betalált, ha pedig szabálytalanul állították meg, akkor jöhetett a kiállítás és a hétméteres. Szűk negyedóra elteltével két góllal vezettek a vendégek. Szalai Babett beállásával eredményesebb lett a Dunaújváros és megfordította az állás. Józsa Krisztián azonnal ki is kérte első idejét. A rövid pauzát követően új lendületet hozott a Kisvárda játékában Rosokha Ljubov, aki eredményesen bontotta meg a hazai falát, a másik oldalon pedig Bucsi Lili játszott eredményesen. Előbb átlövésből volt eredményes, majd egy szerzett labda után az üres kapuba talált. A folytatásban pár helyzet kimaradt mindkét oldalon, aztán fék perccel a vége előtt Rosokha kígyózott be és szerzett vezetést ismét a vendégeknek, öt másodperccel a játékrész vége előtt azonban Török Fanni egalizált. Így a felek döntetlennel vonultak az öltözőbe.

Szétesett a játékuk

Fordulás után tanácstalanná vált a Kisvárda támadójátéka, középen gyömöszölték a labdákat, nem találták a beállójukat és rengeteg technikai hibát is vétettek. Bartulovic is elkapta a fonalat, a jobbnál is jobb helyzeteket is elpuskázták a vendégek játékosai. Tíz perces gólcsendjüket alaposan kihasználták a hazaiak, előnyüket fokozatosan növelték. Ahogy nyílt az olló, magabiztosabbá vált a Dunaújváros, az egyre jobban széteső kisvárdai védelem egyébként sem tanúsított túl nagy ellenállást. Felsejlett egy kiütéses vereség lehetősége is, a végén azonban sikerült valamelyest kozmetikázniuk az eredményen, de így is magabiztosan nyert a Dunaújváros.