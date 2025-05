Ezek voltak Révész Attila első szavai a feljutás után (videóval)

Mindössze egy évvel azután, hogy a Kisvárda Master Good FC hat NB I-ben eltöltött szezon után búcsúzni kényszerült az első osztálytól, az is eldőlt, hogy csak egy gyors kirándulás volt a csapat számára a második vonal. Révész Attila együttese vasárnap, a Békéscsabán elért 2–2-es döntetlennel bebiztosította a feljutást, ennek ténye pedig természetesen Révész Attila sportigazgató-vezetőedzőt is megérintette. A szakember büszke arra, hogy amit pontosan egy éve megfogadtak, azt teljesítették.

Fotó: kisvardafc.hu.

A Kisvárdától nem áll távol, hogy fordulatos mérkőzéseket játszik a 2024/2025-ös idényben. Nem volt ez másként vasárnap délután sem: a Békéscsaba foggal-körömmel harcolt a pontszerzésért, végül sikeresen. A hazaiak az első félidőben büntetőből szereztek vezetést, majd ugyan a Kisvárda Master Good FC fordított, a csabaiak végül egyenlíteni tudtak és abból a szempontból belerondítottak az ünnepbe, hogy a rétköziek bajnoki címére még várni kell. Na persze, az élvonalba jutás örömét már senki nem veheti el a szabolcsiaktól. Révész Attila, a klub sportigazgatója, valamint a csapat vezetőedzője szerint példaértékű munka eredménye a feljutás.

– Az első gondolat, ami eszembe jut, egy dátum, méghozzá május negyedike. Napra pontosan egy évvel ezelőtt az orrunkat lógattuk a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után, akkor dőlt el végleg, hogy kiestünk. Akkor kötöttünk egy szövetséget a játékosokkal, hogy visszajutunk. És lám! Napra pontosan egy évvel később, május negyedikén újra NB I-esek lettünk! Nagyon nagy dolog ez!

– örömködött teljes joggal a lefújás után Révész Attila.

– A bajnoki címet most még nem tudtuk megünnepelni, de biztos vagyok benne, hogy az is meglesz, egy győzelem vagy két döntetlen szükségeltetik hozzá. Ami ezt a meccset illeti, a Békéscsaba mélyen visszaállt, és Czékus Ádám megugrásaira alapozott. Ő a mi játékosunk, kölcsönben szerepel Békéscsabán, megnehezítette az éltünket, hiszen a végén is ő egyenlített. Addigra rendeztük a sorainkat, a szünetben szerkezetet váltottunk sikerült gyorsan megfordítani az állást. A végén az eredmény tartására rendezkedtünk be, akkor is, amikor már döntetlen volt az állás, mert tudtuk, a feljutás azzal is meglehet. Meg is lett, ezért jöttünk!

A Kisvárda Master Good FC vasárnap 17 órakor a Várkerti Stadionban fogadja a Szegedet. A tabella hatodik helyén álló együttes ősszel hazai pályán legyőzte Révész Attila gárdáját, a rétközieknek így van miért visszavágni. Ha pedig sikerül, az ünneplésre is rá lehet tenni még egy lapáttal...

A forduló további eredményei:

Kazincbarcika–Soroksár 3–2

Mezőkövesd–Ajka 1–1

BVSC–Zugló–Tatabánya 2–0

Szentlőrinc–Vasas 2–1

Szeged–Budapest Honvéd 0–0

Csákvár–Kozármisleny 3–2

Gyirmót–Budafok 1–1

A bajnokság állása:

1 KISVÁRDA MASTER GOOD 27 17 5 5 55 39 16 56 2 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 27 13 9 5 48 28 20 48 3 VASAS FC 27 14 3 10 41 32 9 45 4 SZENTLŐRINC 27 11 10 6 38 28 10 43 5 HR-RENT KOZÁRMISLENY 27 12 6 9 40 38 2 42 6 SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 27 9 11 7 32 28 4 38 7 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 27 10 7 10 38 33 5 37 8 BUDAPEST HONVÉD FC 27 10 6 11 36 36 0 36 9 BVSC-ZUGLÓ 27 8 11 8 27 28 -1 35 10 AQVITAL FC CSÁKVÁR 27 9 6 12 38 44 -6 33 11 BUDAFOKI MTE 27 8 8 11 39 48 -9 32 12 SOROKSÁR SC 27 8 7 12 36 41 -5 31 13 FC AJKA 27 7 10 10 30 37 -7 31 14 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 27 7 8 12 26 33 -7 29 15 GYIRMÓT FC GYŐR 27 6 10 11 35 41 -6 28 16 OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 27 6 5 16 25 50 -25 23





