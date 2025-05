Üzent a kritizálóknak Révész Attila, aki már keresi a Kisvárda új edzőjét is

Már a 27. fordulóban, tehát négy körrel a bajnokság vége előtt eldőlt, hogy a Kisvárda Master Good FC egy évnyi távollét után 2025 nyarától újra az NB I-ben folytatja. Révész Attila már a játéknap előtt bejelentette, a következő idényben nem folytatja kettős szerepkörben, tehát csak a sportigazgatói teendőket látja majd el, és már keresi az utódot a vezetőedzői posztra. A szakember reagált arra a lehetséges szabályváltozásra is, amely arról szól, hogy a következő szezonban már minden élvonalbeli klubnak kötelező lesz legalább öt magyar játékost egyszerre szerepeltetni a pályán.

Hatalmas ünneplés vette kezdetét a Békéscsaba–Kisvárda Master Good FC mérkőzés után

Fotó: Czinege Melinda

Révész Attila a Nemzeti Sporthíradó vendégeként beszélt az NB II-ben töltött idényről, valamint az elmúlt hétvégi, Békéscsaba elleni találkozóról. A Kisvárda Master Good FC sportigazgató-vezetőedzője elmondta, már az öltözőben megkezdték az ünneplést, de vártak a Kazincbarcika Soroksár elleni mérkőzésének eredményére (3–2), hiszen amennyiben a barcikaiak nem nyertek volna, akkor már a bajnoki címet is bebiztosították volna.

– Nagyon kemény harc volt a feljutás. A kiesés utáni azonnali visszajutásunk a tőkeerős kluboknak is feladta a leckét, hiszen több olyan klub a mai napig a másodosztályban szerepel, amely a múltja alapján az NB I-ben szerepelhetne. Ami igazán elégedettséggel töltött el, hogy amíg az MTK és a Debrecen is jelentős összeget invesztált a visszajutásba, addig mi megtartottuk a csapat gerincét, nem igazoltunk új játékosokat pénzért. Elsősorban a játékosok hitét kellett helyreállítani, talán ez vezetett a sikerhez

– vázolta fel Révész Attila az M4 Sport műsorában, milyen koncepció szerint dolgoztak Kisvárdán.

A háttérből irányítana a Kisvárda Master Good FC-nél Révész Attila

A klubvezető egyértelművé tette, a 2025/2026-os NB I-es bajnokságra új edzőt keres, nem ő irányítja közvetlenül a csapatot.

– Kézenfekvő lenne, ha én maradnék a vezetőedző, mégis választanom kell. Azért az NB I-nek megfelelni az edzői és a vezetői területen teljesen más, mint az NB II-nek. A kettőt külön kell választani, nemcsak azért, mert minden időmet elvonta a kettős szerep, hanem azért is, mert vannak más, fontosabb feladatok a klub jövője szempontjából. Az akadémiai játékosok integrálása nagy nehézséget jelent, illetve az NB I-ben már edzősködtem, nem jelent kihívást, tudom, miről szól, de azt is tudom, milyen nyomással jár ez. Vannak tehetséges edzők, ez nekik kell, ők az életükkel is felelnek egy csapatért. Nekem pedig biztosítanom kellene hátteret, a kettő együtt nem megy – mondta.