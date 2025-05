"A feljutás bajnoki címmel a legédesebb." Nyitva van az aranykapu a Kisvárda számára

– A Szeged attól stabil csapat, mert nagyon jó játékosállománnyal rendelkezik. Elöl és hátul is vannak olyan futballistái, akik meghatározóak, ez is garantálja, hogy jó mérkőzés lesz. Arra számítunk, hogy nehéz dolgunk lesz, de hazai pályán, ahogy eddig, most is győzni szeretnénk és tartani a sormintát, mindegy, hogy az elején vagy a végén szerzett góllal, gólokkal.