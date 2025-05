Nem eszik olyan forrón a kását – Így látja Kisvárda edzője a Vác elleni esélyeket

A véghajrához érkezett az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság, már csak három forduló van hátra a zárásig. Sok izgalmas kérdés van azonban a helyezéseket illetően, szombaton eldől a bajnoki cím sorsa, de nagy a harc még a bajnoki bronzéremért is. Mint ahogy két csapat is versenyben van még az ötödik helyért, amely nemzetközi kupaszereplést ér, a Mosonmagyaróvár Esztergomba látogat, míg a Vác a Kisvárda Master Good SE vendége lesz a kézilabda K&H női Liga 24. fordulójában.

A Kisvárda Master Good SE az idény utolsó előtti hazai mérkőzésén a Vácot fogadja Forrás: kisvardaikezi.hu/Gáncs Tamás

A Kisvárda Master Good SE erős hazai pályán

Horváth Roland együttesének egy pont az előnye a Mosonmagyaróvárral szemben, de nehezebb a sorsolása, mint riválisának. Háfra Noémiék a Kisvárda elleni meccset követően a Ferencvárost fogadják, majd Debrecenben zárják a sorozatot. Utóbbi két mérkőzésen aligha szereznek pontot, így nekik létkérdés a kisvárdai győzelem. Ehhez azonban lesz egy-két szavai a hazaiaknak is, a Kisvárda nem adja olcsón a bőrét hazai környezetben, eddig csak a Győr, a Fradi, az Esztergom járt sikerrel, míg a Szombathely egy ponttal távozott. Kimondottan erős tehát hazai pályán Józsa Krisztián együttese, aki ennek ellenére óvatosságra int mindenkit, aki biztos hazai győzelmet vár.

A pontosság lehet a siker kulcsa

– A Vác évek óta a magyar bajnokság meghatározó tagja, mind hazai pályán, mind vendégként stabil teljesítményre képes. Több volt és jelenlegi válogatott adja a csapat magját, akik folyamatosan magas szinten teljesítenek. Középső embereik rendkívül veszélyesek a távoli zónákból, emellett sok gólt lőnek betörésekből, Helembai Fanni személyében pedig van egy volt válogatott beállójuk, aki jól zár és könnyen helyzetbe is hozható, valamint szélsőik is megbízhatóan teljesítenek és a kapuban is két minőségi játékos közül választhat kollégám. Bízom benne, hogy meg tudjuk nehezíteni a dolgukat – mondta a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Józsa Krisztián, aki azt emelte ki, hogy csak akkor van esélyük, ha pontosabbak lesznek támadásban, mint Dunaújvárosban. Védekezésben pedig a távoli zónákból érkező lövéseknél a falnak jó támpontot kell adnia a kapusoknak, valamint meg kell akadályozniuk a Vác jól egy az egyező játékosainak a betöréseiket.