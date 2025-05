A Kisvárda a második félidőben megette a Vácot

Szombaton a 24. fordulót rendezték a kézilabda K&H női Ligában, a Kisvárda Master Good SE a Vácot fogadta. A két gárda egyaránt vereséget szenvedett az előző fordulóban, a házigazdák Dunaújvárosból tértek haza pont nélkül, míg Horváth Roland együttese hazai pályán nem bírt a Győrrel. A két csapat januári mérkőzésén közel járt a bravúrhoz a Kisvárda, az utolsó percben azonban kicsúszott a kezükből a győzelem. Józsa Krisztián együttese arra készült, hogy ismét legyőzze a Vácot, ami egyszer már sikerült, 2023. márciusában egy gól döntött a rétköziek javára.

A Kisvárda Master Good SE parádés második félidőt produkált a Vác ellen

Fotó: Bozsó Katalin

Az első félidőben akadozott a játékuk

Sok hibával, kapkodva kezdtek a csapatok, eladott labdák, rossz lövések jellemezték az első perceket. Ugyan az első gólt a Vác szerezte, de sorait előbb rendezte a Kisvárda, Karnik Szabina egyenlített, majd a csapatkapitány újabb találatával már a hazaiaknál volt az előny a nyolcadik perc végére. Mindkét csapat egyet cserélt, így nagy tempóban zajlottak az események. A Kisvárda szerzett labdákból, vagy kapott gól után gyorsan ment át védekezésből támadásban, de a Vác rendre jól zárt vissza. Felállt fal ellen viszont sok hibával játszottak, ezt a a vendégek meg is büntették, így a 18. percben már kétszer annyinál jártak, mint a házigazdák. Józsa Krisztián nem tehetett mást: másodszor is magához rendelte övéit. A rövid pauzát követően Erin Novak törte meg a hazaiak nyolcperces gólcsendjét. Védelmük különösen Csíkos Lucával és Afentaler Sárával nem bírt, a két játékos a 23. percben már nyolc találatnál járt. A különbség megmaradt a játékrész végéig, így négygólos vendégvezetéssel vonultak a felek öltözőbe.

Fordulás után parádézott a Kisvárda

Fordulás után percek alatt hármat ledolgozott hátrányából a Kisvárda, újra nyílt lett a mérkőzés. A csapat a kettős emberhátrányt is elbírta, Bucsi Lili hetesével a 42. percben ismét egyenlő volt az állás, majd Karnik Szabina góljával hosszú idő után ismét Kisvárda-vezetést mutatott az eredményjelző. Még csak a félidő felénél jártunk, de Horváth Roland kockáztatott, kikérte utolsó idejét.

Az időkérés után csak egy csapat volt a pályán, ez pedig a Kisvárda volt, amely ritmust váltott, ezt pedig a Vác nem tudta lekövetni.

Sorra lőtték a szebbnél szebb gólokat, hátul pedig Leskóczi Bogi szenzációs formában védett. A Vác még hetesből is alig talált be, mert Mátéfi Dalma védett, vagy a kapufa segített a Kisvárdának. Az utolsó percekben lankadt a figyelem, ezért dolgozott le hátrányból a Vác, de így is nagyon magabiztosan tartotta itthon a két pontot a Kisvárda.

Kézilabda: K&H női Liga, 24 forduló Kisvárda Master Good SE–Vác 28–23 (10–14) Kisvárda, 450 néző, v.: Horváth P., Marton. Kisvárda: Mátéfi D. – Gém 1, Karnik Sz. 3, Szabó Lili 4, Gyimesi, E. Novak 6, Mérai 3. Csere: Leskóczi (kapus), L. Kalaus, Bucsi 5/5, Roszoha 4, Karé 1, Csáki L., Juhász F. 1. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 7/4.