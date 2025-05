Gazdaggá tehet a Szpari, táskával menj a pénzért, ha ez lesz a végeredmény!

Az OTP Bank Liga 31. fordulója már pénteken elindul a Győr–Fehérvár találkozóval, míg a forduló záró mérkőzésén vasárnap a Nyíregyháza Spartacus FC a DVTK-t fogadja. A borsodiak elleni mérkőzés 15.30-kor kezdődik a Városi Stadionban.

A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolókon ezúttal sem múlik majd semmi fotó: Bozsó Katalin

A bennmaradásért harcoló Szparinak a három pont megszerzése létkérdés lenne, ekkor ugyanis a csapat lélegzetvételnyi időhöz jutna és kicsit nyugodtabban készülhetne az utolsó két fordulóra. A győzelem a szerencselovagoknak is aranyat érhet, hazai sikerrel megdupázhatják a feltett a pénzüket. Ez mindössze kilencven perc alatt nem is olyan rossz lehetőség.

A mérkőzésre a Szerencsjáték Zrt. Tippmix oldalán 112 opciót kínál a találkozóra. Összeszedtük a legizgalmasabb fogadási lehetőségeket, amikkel nemcsak szurkolni lehet a meccsen, hanem akár komoly pénzt is nyerni.

Jól hoz a konyhára, ha kiszakad a Szpari gólzsákja

Ennyit ér a Nyíregyháza Spartacus FC győzelme

A Szpari győzelme már önmagában is szépen fizet, 2,15-szoros szorzóval tehető meg ezt a tippet. A Diósgyőri VTK sikerére 3,10-es szorzó jár, mint ahogy a döntetlenre is ennyit fizetnek. Ha úgy alakulna, mint a két gárda februári mérkőzése, vagyis a Szpari szerezné meg a vezetést, majd a győzelmet is, ekkor a pénzünk 3.15-szereset kereshetnénk. Az akkori pontos 2–1-es végeredmény lenne az igazi kasza, több mint nyolcszorosát kapnánk vissza a befizetett pénzünknek (8,25). Vármegyénk csapata rúgta eddig a legkevesebb gólt az élvonalban, ez vissza is tükröződik a gólos fogadások szorzóin. Aki a valóságtól egy kicsit elrugaszkodik és arról álmodozik, hogy vasárnap Nagy Dominikék a jobbik góllövőcipőjüket húzzák fel a mérkőzésre és erre némi aprót nem sajnálnak, azok bankot robbanthatnak.

A Szpari 5–0-ás, 5–1-es, 6–0-ás győzelme esetén kisebb táskával mehetünk a legközelebbi lottózóba, ugyanis a feltett pénzünk százszorosát kapjuk vissza.

Szintén ennyit ér, ha gól nélküli félidőt követően a Szpari 3–0-ra nyer. Ez fordítva is igaz, erre azonban gondolni sem akarunk. Mi megelégednénk egy sovány 1–0-ás hazai sikerrel is, ami a csapatnak nagyon fontos három pontot jelentene, a fogadóknak pedig valamivel több mint négyszeres pénzt (4,05).

A Szpari így győzte le februárban a DVTK-t