"Élet-halál mérkőzés vár ránk!" - így készülnek a Szpari kulcsemberei a DVTK ellen

– Jó, hogy hazai pályán játszhatjuk a rangadót, és le kell győznünk őket, mert a szurkolók részéről óriási támogatást kapunk, és ahogy mi is, ők is győzelmet várnak. Hogy mi lehet a kulcs? Nem lesz meglepő, amit mondok: több gólt kell rúgnunk mint az ellenfelünk! Szerencsére az elmúlt meccseken javult a támadójátékunk, a védekezésünk pedig ha rendben lesz, akkor elérhetjük a céljainkat. A miskolci mérkőzés nagyon jól sikerült, az első félidőben akkor jobbak voltunk a DVTK-nál, a végén pedig megérdemelten nyertünk. Itthon még nem győztünk ellenük, remélem, ez vasárnap sikerül.

Hatodszor játszhat telt ház előtt a Nyíregyháza Spartacus FC

Súlyos sérüléséből felépülve Szabó István vezetőedző azonnal bizalmat szavazott a Szpari fiatal védőjének, Farkas Bendegúznak, aki stabil teljesítményével meg is hálálta azt. Az utánpótlás válogatott hátvéd is minden idegszálával a Diósgyőr elleni meccsre koncentrál.

– A Debrecen elleni mérkőzés előtt már éreztem, hogy lehet esélyem a kezdőbe kerülésre, és be kell vallanom, izgultam kicsit a sok kihagyás után. Majdnem négy hónapot kellett várnom arra, hogy újra pályára léphessek a sérülés után, fájdalmam már nincs, és fizikálisan is egyre erősebb vagyok. Most jön egy újabb rangadó, és elmondhatatlan, milyen érzés Nyíregyházán ilyen mérkőzéseken pályára lépni! Egy élet-halál meccs következik számunkra, telt ház előtt, és természetesen győzelmet várok – fogalmazott Farkas Bendegúz.

A két együttes egymás elleni mérlege az NB I-ben a Nyíregyháza Spartacus FC felé billen. Az eddigi 26 alkalom során kilenc Szpari-győzelem és kilenc döntetlen mellett nyolcszor örülhettek a miskolciak. A két együttest 10 pont választja el a tabellán, a DVTK a 6. helyen áll, míg a nyírségiek a kilencedik pozícióban vágnak neki a játéknapnak, a három pont megszerzése tehát a bennmaradás elleni küzdelem szempontjából is kulcsfontosságú.