Itt a nagy visszatérés! Szabó István újra Kecskeméten irányít

Már csak négy forduló van hátra az NB I. 2024/2025-ös idényéből, a bajnokságban pedig még rengeteg a nyitott a kérdés. Nagyon szoros a csata a bajnoki címért, de a kiesés elleni küzdelem is rendkívül éles. A Nyíregyháza Spartacus FC mellett a Debreceni VSC, a Zalaegerszeg és a Fehérvár is azért küzd, hogy a következő szezonban is az élvonalban szerepeljen. Természetesen így van ezzel a Kecskemét is, ám a lilák esélye igen halvány ebben a versenyfutásban. A Szpari éppen a sereghajtó otthonában lép pályára. Szabó István tehát hazatér, ám most egészen más célok vezérlik, mint korábban.

Februárban gól nélküli döntetlent játszott egymással a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kecskemét

Fotó: Sipeki Péter

Szabót ősszel menesztették a KTE kispadjáról, a Bács-Kiskun vármegyeiek vezetőedzői posztjára Gera Zoltánt nevezték ki. Nagy változást azonban nem hozott az edzőváltás, az együttes utoljára még februárban tudott győzni és ugyan döntetlent játszott az Újpesttel, a Győrrel vagy a Pakssal is, ez nem volt elég ahhoz, hogy elmozduljanak a 12. helyről. A Nyíregyháza Spartacus FC jelenlegi vezetőedzője az idei szezon dacára hatalmas közönségkedvenc Kecskeméten, az ő irányításával jutott fel 2022-ben a gárda az NB I-be, a következő idényben pedig újoncként ezüstérmes lett az élvonalban. Nem véletlen, hogy a vasárnap délutáni mérkőzés belőle is külön érzelmeket vált ki, ám ezt most félre kell tennie a trénernek.

Szabó István tudása most még többet jelenthet a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

– Volt már alkalmam edzőként, asszisztens edzőként a Kecskemét ellen a kispadon ülni, de az élvonalban még nem volt ilyen. A Nyíregyháza vezetőedzőjeként arra koncentrálok, hogy eredményesek legyünk, a saját csapatommal foglalkozom, fontos, hogy a hátralévő négy mérkőzésen megszerezzük a szükséges pontokat, és a szezon végén a vonal fölött legyünk. Több mint száz mérkőzésen irányítottam a Kecskemétet, igyekszem átadni a tudásomat, tapasztalatomat a mostani csapatomnak, de nem dimenzionáljuk ezt túl, szeretném, ha felszabadultak lennének a játékosok

– idézte Szabó Istvánt a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldala.