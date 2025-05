Dráma a hajrában: csak egy kicsi hiányzott, a Szpari egy pontot szerzett Kecskeméten

Az OTP Bank Liga 31. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a Kecskemét vendége volt vasárnap délután. Igazi pikáns kilencven perc elé néztünk, hiszen mindkét gárda a bennmaradásért küzd, emellett pedig a vendégeket az a Szabó István vezényelte a Széktói stadionban, aki sokáig a házigazdák szakmai munkájáért felelt. Kedvezően alakultak az eredmények a Nyíregyháza számára, közvetlen riválisai pontokat veszítettek, a DVSC az MTK-val játszott döntetlent, és a Zalaegerszeg is csak egy pontot szerzett Diósgyőrben. Így adott volt a lehetőség, hogy a vendégek ellépjenek a kiesőzónából.

Kersák Roland óriásit hibázott a Nyíregyháza Spartacus FC vezető találata előtt Fotó: Török Attila

Korán szereztek vezetést

Gera Zoltán négy helyen változtatott az előző fordulóhoz képest, a kezdőben kapott helyett az eltiltását letöltő Botka, valamint Berki, Katona Bálint és Meszhi. Szabó István nem változtatott a Debrecen elleni győztes tizenegyén.

Alaposan belecsaptak a lecsóba a csapatok, tizenöt másodperc elteltével Botka harminc méterről tesztelte Tóth Balázs éberségét. Az ellentámadásból aztán megszerezte a vezetést a Nyíregyháza.

Katona Levente passzolta haza a labdát, Kersák pedig odarúgta Bekének, aki nem hibázta el a lehetőséget, az ajándékba kapott labdát higgadtan lőtte a kapuba (0–1). Ez aztán az álomkezdés, a legmerészebb forgatókönyvekben sem szerepelhetne így! Beke ezzel a Szpari négy mérkőzés óta tartó idegenbeli gólképtelenségét törte meg.

A korai gól nem törte meg a hazaiakat, sorra vezették támadásaikat, a nyolcadik percben már a negyedik szögletüket végezhették el. Bő negyedóra elteltével gólt lőtt a Kecskemét. A találatot szemmel is jól látható leshelyzet előzte meg, amelyet Georgiou asszisztens határozottan jelzett is, mégis a VAR-ra bízták a döntést. Hosszú percekig állt a játék, aztán kihívták Kovács Imre játékvezetőt, aki helyben hagyta az ítéletet. Szabadrúgással jöhetett a Nyíregyháza, amely rögtön helyzetet is alakított ki, Nagy Barnabás tört be a büntetőterületre, majd kissé kisodródva, éles szögből a kapu mellé lőtt. A folytatásban a Kecskemét birtokolta többet a labdát, elkeseredetten támadtak az egyenlítésért, de a nyíregyházi védelem jól állt a lábán. A megszerzett labdákból próbáltak gyors kontrákat vezetni, de támadásépítéseikbe sok hiba csúszott. Így az eredmény nem változott, a hat perces ráadást követően egygólos Szpari-vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.