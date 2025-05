Hoppá! Hamarosan edzőt vált a Kisvárda

A Kisvárda Master Good vasárnap felteheti a koronát szezonbeli teljesítményére. Ha a rétköziek győznek Békéscsabán, behozhatatlan előnyre tesznek szert és már a 26. fordulóban bajnokká válnak a másodosztályban. Az együttesnél jelenleg sportigazgatóként és vezetőedzőként is tevékenykedő Révész Attila a Nemzeti Sportrádióban elárulta: az NB I-ben nem vállalja már a kettős szerepkört, ezért hamarosan új edzőt nevez ki az együttes élére – szúrta ki a csakfoci.hu.

Révész Attila már keresi utódját Fotó: kisvardafc.hu.

Révész Attila: május végén meglehet az új edző

– Ezt a kettős funkciót már nem szabad tovább vinni, elsősorban azért, mert nekem nagyon sok feladatom van és nem szeretném újra egészségügyi kockázatnak kitenni a szervezetemet. Az élvonalban nagyon fontos, hogy a háttér rendben legyen, a másodosztályban azért nem volt ilyen nagy jelentősége, nem volt olyan nagy kihívás az edzőség se. Csupán azt szerettem volna, hogy ne kockáztassunk, én tudtam, hogy mire képes a csapat, és azt is tudtam, hogy ki tudjuk hozni belőle. Fontos volt, hogy visszajussunk, a játékosok fel legyenek készítve az élvonalra. Tudtam, hogy mire van szükség, viszont olyan edzőt kell most keresnem, aki szintén tisztában van a magyar viszonyokkal, és az élvonalban meg tudunk ragadni, és tudunk majd jó fiatal játékosokat kinevelni. A keretkialakítást is szeretném, ha már néhány játékos erejéig közösen határozzuk meg, ezért elképzelhető, hogy már május végén meglesz az új edző személye – mondta Révész Attila.