Szabolcsi szál a Premier League-ben, magyar bíró debütál a Manchester United bajnokiján

Szoboszlai Dominik az első magyar futballista, aki bajnoki aranyérmet ünnepelhetett a Liverpool játékosaként az angol élvonalban. A Premier League-ben újabb történelmi tettet hajthat végre egy magyar felmenőkkel rendelkező sportember vasárnap: a Manchester United–West Ham mérkőzésen a negyedik játékvezető Adam Herczeg lesz. Rokona, Alexander Henderson a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemi kurzusának résztvevője volt. Már akkor büszkén említette: fogunk még hallani az unokatestvéréről. S lám, az angol élvonalbeli bajnokinak szabolcsi szála is van...

Szabolcsi szál a Manchester United meccsén Fotó: MU

Szabolcsi távoli rokonai vannak a játékvezetőnek

Ahogy azt a Nemzeti Sport portálja elsőként megszellőztette: a magyar név nem véletlen, a Durham grófsági szövetségtől kapott információk szerint Herczeg nagyapja 1956-ban távozott Magyarországról, és Angliában telepedett le. Adam Herczeg, azaz Herczeg Ádám – aki ha nem is tökéletesen, de ért magyarul – 2022 nyarán került fel a harmad- és negyedosztályú játékvezetőket tömörítő keretbe, de 2022 áprilisában már egy Rochdale–Walsall meccsen bemutatkozott a League Two-ban.

Herczeg 2022 őszén vezetett először a League One-ban, 2024 márciusában pedig egy Huddersfield–Coventry meccsen a Championshipben is dirigált. A mostani idényben – bár hivatalosan nem tagja a másodosztályú keretnek – újabb hat mérkőzést kapott, ezeken 22 sárga lapot és 2 pirosat osztott ki. A második ligában hét, a harmadikban 31, a negyedikben 44 mérkőzést vezetett pályafutása során.

A Premier League mostani idényében öt olyan játékvezető is vezetett, aki nem tagja az élvonalbeli keretnek. Negyedik játékvezetői feladatot pedig olyan játékvezetők is elláttak, akik a Championshipben is kevés rutinnal rendelkeznek. A vasárnap negyed négykor kezdődő Manchester UnitedU–West Ham mérkőzést Jarred Gillett vezeti, Neil Davies és Derek Eaton lenget, míg a videóbírói feladatokat Andy Madley és Craig Taylor látja el. A találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.

A bakancslistáján volt Nyíregyháza

Tavaly találkoztunk Alexander Hendersonnal, aki bakancslistás álmát valósította meg azzal, hogy a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemi kurzusán vehetett részt. Newcastle városából érkezve a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram jóvoltából várta 21 évesen az első szabolcs-szatmár-beregi útját. Vonzotta, hogy megismerje a dédszülei származási helyét, Nyírmadát. Másodunokatestvére, a nyíregyházi dr. Csiky Nándor angol-német tolmács, nyelvész, gépészmérnök fordította a szavait magyarra, illetve belelapozott a családi albumba. Eszerint dédszüleik, Herczeg István és Herczeg Istvánné közösek. Fiuk 1956-ban Nagy-Britanniába emigrált, majd a karcagi születésű feleségétől öt gyermekük, későbbb nyolc unokájuk született. Herczeg Helen gyermeke Alexander, aki úgy nőtt fel, hogy a szülei már egyetlen szót sem tudtak magyarul. A rokonsággal folyamatosan tartották a kapcsolatot évtizedek óta. Kedveli a labdarúgást, Declan Rice a kedvenc játékosa.

– Unokatestvérem, Adam Herczeg már az angol másodosztályban is vezetett. De van egy másik rokonom is, aki sokra vitte, ő pedig a Middlesbrough menedzsere volt. Nagyon örülök, hogy Adam bemutatkozhat a Premier League-ben, az különösen nagy dolog, hogy a Manchester United arénájában teheti meg mindezt

– mondta Alexander Henderson, aki által Szabolcs-Szatmár-Beregig érnek a MU-WHU bajnoki szálai.