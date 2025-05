Világraszóló sikereket arattak az újfehértóiak - fotókkal

A közelmúltban Portugáliában rendezték meg a Nemzetközi Kempo Szövetség (IKF) 21. világbajnokságát. A magyar válogatott remekül szerepelt a 74 országot felvonultató eseményen: honfitársaink az összesített éremtáblán a 7. helyen végeztek. Ehhez (hasonlóan a korábbiakhoz) nagyban hozzájárult az Újfehértói Kempo HSE harcosainak kiemelkedő teljesítménye.

Szabó Tibor Benedek, az Újfehértói Kempo HSE 1 danos mestere a világbajnoki övvel a vállán

Az Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület öt versenyzővel vett részt a világbajnokságon. A harcosok összesen három világbajnoki aranyérmet, egy világbajnoki övet, hat ezüst és hat bronzérmet hoztak haza. Magyar részről az egyik legnagyobb szenzációt Szabó Tibor Benedek teljesítménye szolgáltatta, az Újfehértói Kempo HSE edzője, 1 danos kempo mestere Knock Down felnőtt 90+ kg-ban lett világbajnok. Szabó az elődöntőben és a döntőben két profi, MMA-ban is veretlen román és orosz versenyzőt győzött le, előbbit karfeszítéssel, utóbbit pontozással múlta felül, megszerezve ezzel nyolcadik világbajnoki címét. Tibor Submission (földharc) felnőtt 90+ kg-os kategóriában is tatamira lépett, itt a harmadik helyen zárt.

Az Újfehértói Kempo HSE harcosai halmozták az érmeket

Nem csak a mester, hanem fiatal tanítványai is remekeltek Portugáliában. Íme az Újfehértói Kempo HSE növendékeinek eredménysora:

Boros Csaba (15 éves), 90+kg

Semi-Kempo: aranyérem

Full Kempo: aranyérem

knock down: ezüstérem

submission: bronzérem

Full Kempo: ezüstérem

Semi Kempo: bronzérem

submission: bronzérem

Full kempo: ezüstérem

Semi-kempo: ezüstérem

submission bronz-érem

submission ezüst-érem

full-kempo ezüst-érem

semi-kempo bronz-érem

Lacza Ádám, a Magyar Kempo Szövetség elnöke a Katana Összművészeti és Kulturális Magazinnak adott nyilatkozatában két újfehértói kempós teljesítményét is kiemelte.

– A világjárvány óta ez volt a második nagy nemzetközi versenyünk, és őszintén szólva büszkén mondhatom: tartjuk a lépést a világ élvonalával. Versenyzőink tisztességgel helyt álltak, és ismét bebizonyították, hogy ott a helyünk a legerősebb nemzetek között. A versenyzők támogatták egymást – bemelegítésnél, kisebb sérülések kezelésében, és természetesen a hangos buzdításban is. Ez sokszor döntő erőt adhat egy-egy küzdelem során. Emellett elengedhetetlen megemlíteni a klubszinten folyó, elhivatott munkát – ezért köszönet illeti mestereinket.Három versenyző is világbajnoki címet szerzett, ami önmagáért beszél. Bakk Eszter, a Fighting Kempo SE versenyzője (edzője: shihan Pokorni Gábor, 5. danos mester) U21-es korosztályban semi-kempo és full-kempo kategóriákban is világbajnok lett. Mindkét kategóriában három küzdelmet vívott. A technikás, félerejű semi-kempóban Eszter intelligens, magas szintű harcot mutatott be. A full-kempóban pedig, ahol fizikailag is komolyabb kihívás vár a versenyzőkre, hosszabbítás után, egy kemény döntőben győzte le francia ellenfelét.

Boros Csaba, az Újfehértói Kempo Harcművészeti SE versenyzője, mindössze 15 éves és már 103 kg-os ifjú titán. Edzője Szabó Tibor Benedek, 1 danos kempo mester. Csaba rendkívül atlétikus, jól használja a testalkatát. Ezúttal egy súlycsoporttal feljebb is megállta a helyét, és győzött – nagy jövő áll előtte. Szabó Tibor Benedek felnőtt 90- kg-ban lett aranyérmes knock down szabályrendszerben. Tibi, az Újfehértói klub edzője, 24 éves, és már 18 éve űzi a kempót. Két kiváló, profi MMA-ban is járatos – korábban veretlen – román és orosz versenyzőt győzött le. A román harcost karfeszítéssel, az oroszt pontozással. Az egész nap során koncentrált, érett harcot mutatott be.

– értékelt a hazai szövetség elnöke.