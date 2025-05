Három nyíregyházi kapott meghívót a nemzeti válogatottba

Nyíregyháziak a keretben

– Első lépésben fel kell mérnünk, hogy a szezon után milyen állapotban vannak a játékosok, hiszen már most vannak, akik kisebb sérülésekkel bajlódnak, és olyanok is, akik hosszabb kihagyás után térhetnek vissza. Fontos, hogy minél jobb állapotba hozzuk őket, emellett pedig szeretnénk technikai és taktikai szempontból is folytatni a tavaly nyáron megkezdett munkát. Az elmúlt időszakban fiatalításba kezdtünk, hogy még több frissességet, energiát és erős motivációt hozzunk a csapatba. Éppen ezért a válogatott ajtaja nyitva áll az ilyen profilú játékosok előtt, hiszen folyamatosan keressük a jövő alappilléreit. Számomra ezek az alkalmak kiváló lehetőséget jelentenek, hogy új tehetségeket próbáljak ki, és motivációt, valamint álmot adjak nekik, hogy egyszer a nemzeti csapat tagjai lehessenek – mondta Chiappini.

A nyíregyházi színeket Kump Alíz, Lászlop Alexandra és Tóth Fruzsina képviselik.