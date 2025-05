A Tarpa mellett a Csenger is magabiztos volt, miközben az Újfehértó nyerte a szombati nap rangadóját a vármegyei I. osztály 26. fordulójában.

Angyal Norbert (11) ismét betalált a vármegyei rangadón.

Fotó: Gazdag Mihaly

Csenger–Nyírbátor 1–0 (1–0)

Csenger, v.: Valu.

Csenger: Korompai – Szedlacsek, Osváth (Henkel), Balogh, Popovics, Nagy (Katona), Jónás (Lucian), Antal, Peterman, Ur, Gaál (Bence). Játékos-edző: Barcsay Márk.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Karácsony (Gömze), Tóth E., Ferenczi (Bakó), Gönczör, Hunyadi, Terdik (Bakosi), Orosz, Boda (Tóth), Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Popovics.

Barcsay Márk, a Csenger játékos-edzője: – A meccsre rányomta a bélyeget a nagy meleg, voltak helyzetek mindkét oldalon, de szerencsére itthon tudtuk tartani a három pontot. Ezt a győzelmet Szatmári Attila 60. születésnapjára ajánlja a csapat.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Amelyik csapat ennyi helyzetből és ziccerből nem tud gólt szerezni, az úgy fog járni, ahogy most mi. Nem vagyunk olyan formában, hogy ezt megengedhessük magunknak. Az első félidőben nekünk állt a mérkőzés, a másodikban pedig mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de mi nem tudtunk élni vele.

Újfehértó–Mándok 2–0 (0–0)

Újfehértó, v.: Major.

Újfehértó: Opre – Chrien, Kállai, Somogyi (Fazekas), Angyal (Kádas), Pallai B., Mezei, Zámbó (Kiss), Pallai G., Baglyos (Szilágyi), Benke. Edző: Kiss Tamás.

Mándok: Bandor – Matyi, Mező, Jánvári, Maroda, Bokor, Kornutyak, Csáki, Jene, Juhász, Cservenyák. Szakmai vezető: Dancs Attila.

Gól: Angyal, Somogyi.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: – Igazi rangadót láthattak a szép számmal megjelent nézők, ahol inkább a második félidőben lett izgalmasabb a találkozó, hiszen itt is ott is megvoltak a helyzetek. A végén a fegyelmezettségünknek köszönhetően szereztük meg a vezetést, majd sikerült rárúgni a következőt is, amivel nagyon nagy lépést tettünk a céljaink elérése felé, ezért nagy gratuláció az egész csapatnak.

Dancs Attila, a Mándok szakmai vezetője: – Gratulálunk a hazai csapat győzelméhez.

Vasárnap játsszák: Kótaj–Nagyecsed, Nyírvasvári–Gergelyiugornya, Baktalórántháza–Kemecse és Nagykálló–Ibrány.

A nyilatkozatok forrása: szabolcsfocihírek.hu