A lendületben lévő Csenger a Tarpát is meglepi? - előzetes

Immár ötmeccses a Nagyecsed veretlenségi sorozata, ám Piskóti Zsolt együttese apránként kúszik csak felfelé, hiszen három döntetlent is tartalmazott az eredménysor ezekben a hetekben. A szatmáriak most azt a Nyírvasvárit fogadják, amely az elmúlt körben nagy esélyt szalasztott el, hiszen kikapott a tavasszal bukdácsoló Gergelyiugornyától. Paulik János együttesének nem túl jók az esélyei a bennmaradásra és most sem fogadnánk nagy összeggel a sereghajtóra, a jó erőkből álló hazaiak számítanak a találkozó esélyesének. Ezt érvényesíteni azonban csak úgy tudják, ha javul helyzetkihasználásuk.

A Mándok sem várja túl jó formában a 27. fordulót, a csapat az utóbbi öt hétvégén háromszor is vesztesen hagyta el a pályát, időközben pedig a Csenger is beelőzte őket. A Kótaj ellen javíthat ezen a mérlegen Dancs Attila alakulata, ám vendégük veszélyes ellenfél és az utóbbi hetek eredményei alapján az önbizalom visszatért Seregi Mihály játékosaiba. Ráadásul abszolút tét nélkül vethetik bele magukat a küzdelembe.

A Nyírbátor sem kényeztette el szimpatizánsait a közelmúltban, az elmúlt négy meccsen megszerezhető 12 pontból mindössze egyet szerzett a gárda. A Nagykálló is volt már jobb passzban, különösen a tavaszi idény első felében ment a szekér a bajnokság egyik legkiegyensúlyozottabb csapatának. A Homann Richárd által jól megszervezett csapatvédekezéssel a bátoriaknak is meggyűlhet a bajuk, érdekes taktikai csata várható a két fél között.

A Tarpa számára már egy rövidebb karnyújtásnyira van a bajnoki cím, komoly izgulni valója nincs a beregi egyletnek. Hétvégén azonban oda kell figyelniük, hiszen az a Csenger látogat hozzájuk, amely két hete már otthonától távol is megízlelte a győzelem ízét. Barcsay Márk együttese már a dobogós helyhez is közel van, ami talán számukra is a meglepetés erejével hat. Ám ha már így alakult, miért ne ragaszkodnának foggal-körömmel ehhez a helyhez?